Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева

Политолог Журавлев: Подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна

Tекст: Андрей Резчиков

«Чтобы встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским состоялась, переговорные делегации должны договориться о территориальном размежевании и гарантиях – чтобы этот мир не превратился в банальное перемирие», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.

«Если будет найдено хотя бы направление для решения двух этих очень сложных вопросов, тогда есть смысл встречаться, – добавил собеседник. – В таком случае можно будет на уровне первых лиц снять какие-то остающиеся противоречия. Но если сейчас позиции принципиально противоположные, то зачем встречаться, что обсуждать?».

Политолог подчеркнул, что встреча лидеров – это не начало дипломатического процесса, а его конец, до этого должен появиться результат работы переговорных групп.

«Сначала должна быть договоренность, а потом уже встреча лидеров, которые уточняют, объясняют и гарантируют эту договоренность. Иногда предварительные договоренности отклоняют, как в случае со сделкой по украинским редкоземельным металлам. После встречи Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме все закончилось не так, как ожидалось», – напомнил спикер.

Журавлев пояснил также, почему российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями.

«Эта подпись не должна быть дезавуирована на основании того, что человек, который ставит ее, не имел на это право. На Украине сейчас все очень запутано – президент не переизбран, к тому же он запретил указом вести себе переговоры с Россией. А подпись должна быть легитимная. Если нынешние украинские подписанты нелегитимны, то они сами же потом скажут, что «ничего не знают и подписывали договоренности в состоянии алкогольного бреда», – добавил гендиректор ИРП.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран.

При этом Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями в случае достижения компромисса между делегациями России и Украины.

Первый раунд переговоров после трехлетнего перерыва прошел по инцициативе Путина накануне в Стамбуле. По его итогам был анонсирован крупнейший за всю историю СВО обмен по формуле «1000 на 1000» и озвучены планы продолжать переговоры. Сейчас делегации занимаются детальной проработкой предложений по установлению режима прекращения огня. «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», – заявил глава российской делегации Владимир Мединский.