ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 70 снарядами

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале написал, что под удар попали 29 населенных пунктов в шести районах области. Зафиксированы атаки с применением 78 снарядов и 48 беспилотников, из которых 29 были сбиты.

Согласно информации главы региона, в Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский, села Безымено, Козинка и Пороз подверглись пяти обстрелам и шести атакам беспилотников, последствия отсутствуют. В Краснояружском районе по семи селам было выпущено сорок четыре боеприпаса и совершено три атаки дронов, информация о последствиях уточняется.

В Белгородском районе три населенных пункта подверглись ударам четырех дронов. В Валуйском муниципальном округе зафиксированы атаки десяти беспилотников и один снаряд по шести селам. В Волоконовском районе три хутора атакованы тремя дронами. В Шебекинском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено шесть снарядов и нанесены удары двадцатью двумя беспилотниками, из которых восемнадцать были сбиты или подавлены, уточнил Гладков.

Повреждения выявлены в трех частных домовладениях, двух складах, двух объектах связи и одном автобусе. Жертв среди населения нет, отметил он.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил, что в результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения.

В пятницу, он сообщил, что более 320 человек стали жертвами атак со стороны Украины на территории Белгородской области с февраля 2022 года. Кроме того, в населенных пунктах Белгородской области зафиксированы повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после новых атак дронов со стороны ВСУ.