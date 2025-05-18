Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 70 снарядами
Украинские военные обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале написал, что под удар попали 29 населенных пунктов в шести районах области. Зафиксированы атаки с применением 78 снарядов и 48 беспилотников, из которых 29 были сбиты.
Согласно информации главы региона, в Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский, села Безымено, Козинка и Пороз подверглись пяти обстрелам и шести атакам беспилотников, последствия отсутствуют. В Краснояружском районе по семи селам было выпущено сорок четыре боеприпаса и совершено три атаки дронов, информация о последствиях уточняется.
В Белгородском районе три населенных пункта подверглись ударам четырех дронов. В Валуйском муниципальном округе зафиксированы атаки десяти беспилотников и один снаряд по шести селам. В Волоконовском районе три хутора атакованы тремя дронами. В Шебекинском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено шесть снарядов и нанесены удары двадцатью двумя беспилотниками, из которых восемнадцать были сбиты или подавлены, уточнил Гладков.
Повреждения выявлены в трех частных домовладениях, двух складах, двух объектах связи и одном автобусе. Жертв среди населения нет, отметил он.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков сообщил, что в результате массированной атаки на четыре муниципалитета Белгородской области были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и складские помещения.
В пятницу, он сообщил, что более 320 человек стали жертвами атак со стороны Украины на территории Белгородской области с февраля 2022 года. Кроме того, в населенных пунктах Белгородской области зафиксированы повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после новых атак дронов со стороны ВСУ.