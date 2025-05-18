Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.7 комментариев
Во Владивостоке в море обнаружили мертвого амурского тигра
Тушу амурского тигра заметили в море неподалеку от детского центра «Океан» во Владивостоке, что стало поводом для начала доследственной проверки и экспертизы.
Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, передает РИА «Новости».
В краевом Минприроды подчеркнули, что специалисты охотнадзора начали проверку поступившей информации и организовали поиск с целью изъятия хищника из воды для проведения экспертизы. Это позволит установить точные причины гибели редкого зверя.
Прокуратура Приморья поставила на контроль ситуацию и инициировала проведение доследственной проверки по факту гибели тигра. В прокуратуре подчеркнули, что обстоятельства произошедшего выясняются.
Амурский тигр считается одним из самых редких хищников мира и занесен в международную Красную книгу. В России популяция этих животных составляет, по экспертной оценке, около 750 особей, они встречаются только в четырех регионах страны.
Ранее в Находке обнаружили и изъяли у браконьера шкуру амурского тигра и 12 лап медведей, а ущерб природным ресурсам России оценили в более чем 3 млн рублей, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.
В январе в охотничьих угодьях Приморского края обнаружен мертвый амурский тигр с огнестрельными ранами, что вызвало проведение доследственной проверки.