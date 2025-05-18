Во Владивостоке в море обнаружили мертвого амурского тигра

Tекст: Дарья Григоренко

Охотнадзор и прокуратура устанавливают обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, чью тушу заметили в море у берегов Владивостока, передает РИА «Новости».

В краевом Минприроды подчеркнули, что специалисты охотнадзора начали проверку поступившей информации и организовали поиск с целью изъятия хищника из воды для проведения экспертизы. Это позволит установить точные причины гибели редкого зверя.

Прокуратура Приморья поставила на контроль ситуацию и инициировала проведение доследственной проверки по факту гибели тигра. В прокуратуре подчеркнули, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников мира и занесен в международную Красную книгу. В России популяция этих животных составляет, по экспертной оценке, около 750 особей, они встречаются только в четырех регионах страны.

Ранее в Находке обнаружили и изъяли у браконьера шкуру амурского тигра и 12 лап медведей, а ущерб природным ресурсам России оценили в более чем 3 млн рублей, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

В январе в охотничьих угодьях Приморского края обнаружен мертвый амурский тигр с огнестрельными ранами, что вызвало проведение доследственной проверки.