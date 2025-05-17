Мексика приостановила импорт птицы из Бразилии из-за гриппа

Власти Мексики приостановили импорт курятины и яиц из Бразилии из-за птичьего гриппа

Tекст: Мария Иванова

Мексика временно приостановила импорт птицеводческой продукции из Бразилии из-за подтвержденной вспышки высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N1, передает РИА «Новости». Такое решение принято Министерством сельского хозяйства Мексики для защиты собственного птицеводства.

В официальном сообщении министерства отмечается: «С целью защиты национального птицеводства Мексика временно приостанавливает импорт куриного мяса, инкубационного яйца и живой птицы, а также других птицеводческих продуктов, поступающих из Бразилии». Под действие запрета попали поставки мяса птицы, инкубационных и патоген-свободных яиц, цыплят младше трех суток, субпродуктов, сырья для кормов для домашних животных, а также певчих, декоративных и хищных птиц.

Мексиканская Национальная служба по санитарной безопасности получила уведомление о вспышке вируса от министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии. Решение о приостановке импорта принято в тот же день после получения этой информации.

Вспышка вируса H5N1 была зарегистрирована 15 мая на птицефабрике в штате Риу-Гранди-ду-Сул и стала первым подобным случаем в коммерческом секторе Бразилии.

Одновременно, по данным правительства Бразилии, Китай также ограничил ввоз бразильской курятины на 60 дней. Власти Бразилии уже приступили к локализации и ликвидации очага болезни и поддерживают связь с основными торговыми партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор внедрил современную тестовую систему для выявления вируса птичьего гриппа у людей и животных, которая охватывает все известные генотипы.

Европейские специалисты ранее предупредили, что массовое заражение свиней птичьим гриппом может привести к появлению штамма, способного передаваться между людьми.

В Мексике в апреле выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом.