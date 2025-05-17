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В России разработана новая тест-система для выявления вируса птичьего гриппа
Роспотребнадзор внедрил современную тестовую систему для выявления вируса птичьего гриппа у людей и животных, охватывающую все известные генотипы.
Специалисты Роспотребнадзора создали новую тест-систему для выявления вируса птичьего гриппа всех генотипов, передает ТАСС. Новые тесты позволяют определять вирус как у животных, так и у людей.
Глава ведомства Анна Попова отметила: «Чтобы как можно быстрее выявить (птичий грипп), мы работаем над тем, чтобы у нас были тесты. Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1, мы активно работаем с ними, но учитывая, как быстро меняется ситуация, коллеги изменили состав». Она добавила, что изменения тест-системы происходят сразу после публикаций о новых свойствах вируса, чтобы своевременно выявлять все генотипы.
Создание подобных тест-систем позволяет специалистам быстро реагировать на появление новых штаммов и повышать эффективность контроля за распространением птичьего гриппа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские специалисты предупредили, что массовое заражение свиней птичьим гриппом может привести к появлению штамма, способного передаваться между людьми.
Ранее в Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом.