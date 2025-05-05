Европейские эксперты предупредили о риске мутаций птичьего гриппа

Глава Европейского агентства сообщил о возможном заражении свиней птичьим гриппом

Tекст: Мария Иванова

Европейские специалисты выражают обеспокоенность возможным заражением свиней птичьим гриппом, что может привести к опасным мутациям вируса, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Европейского агентства по безопасности продовольствия (EFSA) Бернарда Урла газете Financial Times.

Урл отметил: «Это была бы опасная вирусная лаборатория для рекомбинации». Он пояснил, что если вирус распространится среди свиней, то может обменяться генетическим материалом с человеческими штаммами гриппа, повысив риск передачи инфекции от человека к человеку.

Эксперт подчеркнул, что после случаев массового заражения крупного рогатого скота птичьим гриппом в США в Европе следует быть готовыми к аналогичной угрозе. Он отметил, что птичий грипп становится все более распространенным среди млекопитающих, а свиньи в данном контексте особенно уязвимы, так как могут заражаться как от птиц, так и от людей.

По данным Financial Times, в Европе насчитывается 133,6 млн свиней – почти в два раза больше, чем в США, где их 75,8 млн. Эксперты напоминают, что в конце 2010-х годов вспышки птичьего и свиного гриппа привели к смерти нескольких тысяч человек. Однако эти вирусы пока не вызвали глобальных эпидемий, подобных «испанке» 1918 года, поскольку не способны эффективно передаваться воздушно-капельным путем и размножаться в легких людей.

Сейчас ученые сосредоточены на изучении возможных путей и сроков появления у птичьего и свиного гриппа свойств, позволяющих легко распространяться среди людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в конце прошлого года объявил чрезвычайное положение для усиления борьбы с птичьим гриппом среди коров в Южной Калифорнии.

Между тем в Мексике зафиксировали заражение высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N1 у трехлетней девочки.