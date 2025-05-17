Столкновение вертолетов в Финляндии привело к гибели пяти человек

Tекст: Мария Иванова

Столкновение двух вертолетов произошло на западе Финляндии в районе аэродрома Эура, передает ТАСС. Согласно информации финской полиции, на борту находились пять человек – двое в одном вертолете и трое в другом.

Национальное гостелерадио Эстонии ERR сообщает со ссылкой на представителя МИД страны, что оба вертолета Robinson R44 Raven вылетели из Таллина. Устанавливаются личности погибших, среди которых, по данным эстонских СМИ, могут быть предприниматели из Эстонии.

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп заявил: «По предварительным данным, в результате столкновения никто не выжил». Подробности о национальности и личностях жертв пока не раскрываются.

Минобороны Финляндии отдельно отметило, что трагедия не связана с военными объектами или техникой страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Финляндии произошла авария с двумя вертолетами на территории аэродрома Эура.