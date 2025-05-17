Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В Финляндии рухнули два вертолета после столкновения в воздухе
На западе Финляндии произошла авария с двумя вертолетами, рухнувшими после столкновения на территории аэродрома Эура, подробности уточняются.
Инцидент произошел на аэродроме Эура на западе Финляндии, передает РИА «Новости». По информации телерадиовещателя Yle, два вертолета столкнулись и упали на землю.
Согласно сообщению ситуационного центра спасательной службы региона Сатакунта, в настоящий момент продолжаются поисковые работы на месте аварии. «Два вертолета столкнулись на аэродроме Эура и упали на землю. По данным ситуационного центра спасательной службы региона Сатакунта, в настоящее время ведутся поиски места происшествия», – сообщили в службе.
Информация о происшествии поступила в местную службу спасения сегодня после полудня. О пострадавших и деталях причины аварии пока не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет Black Hawk превысил допустимую высоту полета в районе аэропорта Вашингтона. В результате этого вертолет столкнулся с самолетом Bombardier CRJ700 компании American Airlines. На борту самолета находились 60 пассажиров.