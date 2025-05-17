FT: Путин отказался обсуждать план США по урегулированию на Украине

FT: Путин не проявил интереса к плану США по конфликту на Украине

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер Владимир Путин якобы отказался рассматривать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, высокопоставленные российские чиновники якобы уведомили специального посланника президента США Стива Уиткоффа, что глава государства не заинтересован в обсуждении мирного плана из 22 пунктов. Этот документ был подготовлен после консультаций между представителями США, Украины и Европы 23 апреля в Лондоне.

Издание пишет, что в результате такого решения Уиткофф был вынужден отложить возможную новую встречу с Путиным. Источник, знакомый с планами американского спецпредставителя, заявил, что повторная встреча изначально не намечалась.

В документе, как сообщал телеканал NBC, предлагались прекращение огня и меры, учитывающие требования Москвы относительно невступления Украины в НАТО. План передавался через спецпосланника США, однако сроки передачи не уточнялись.

Ранее СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, включающего 22 пункта с 30-дневным перемирием и отказом США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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