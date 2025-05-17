Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Москва не комментирует публикации СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле, чтобы не навредить самому процессу, передает ТАСС.

«Все вот такие «сливы» мы комментировать не будем», – подчеркнул он.

Песков также сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.

Он уточнил, что стороны договорились обменяться такими перечнями, а детали российских условий пока не будут анонсированы, поскольку переговоры продолжаются в закрытом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

Известно, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

Как отметили аналитики, переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.