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Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не раскрывает детали переговоров со стороны России и Украины ради их результативности.
По его словам, Москва не комментирует публикации СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле, чтобы не навредить самому процессу, передает ТАСС.
«Все вот такие «сливы» мы комментировать не будем», – подчеркнул он.
Песков также сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.
Он уточнил, что стороны договорились обменяться такими перечнями, а детали российских условий пока не будут анонсированы, поскольку переговоры продолжаются в закрытом режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».
Известно, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.
Как отметили аналитики, переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.