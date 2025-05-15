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Силы ЧФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты восемь управляемых американских авиабомб JDAM и 169 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 275 беспилотников, 605 ЗРК, 23 339 танков и других бронемашин, 1 563 боевые машины РСЗО, 24 911 орудий полевой артиллерии и минометов, 35489 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и место хранения безэкипажных катеров ВСУ. За день до этого они поразилицех сборки установок «Богдана» ВСУ, а ранее ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ.