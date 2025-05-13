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Суд оштрафовал облачную компанию Amazon на 800 тыс. рублей
Московский суд назначил крупный штраф облачной «дочке» Amazon за невыполнение требований российского законодательства, сумма взыскания составила 800 тыс. рублей.
Облачная компания Amazon Web Services, Inc. оштрафована на 800 тыс. рублей за нарушение российского законодательства, передает РИА «Новости». Решение вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы.
В суде уточнили: «Постановлением судебного участка мирового судьи № 422 Таганского района Москвы Amazon Web Services, Inc. назначен штраф в размере 800 тысяч рублей». Компанию признали виновной по ч. 1 ст. 13.39 КоАП, предусматривающей ответственность за неисполнение оператором сервиса обмена мгновенными сообщениями обязанностей, установленных российским законодательством.
Санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 млн рублей, а при повторном нарушении сумма может вырасти до 2 млн. Ранее российские суды уже выносили решения о штрафах в отношении Amazon и его стримингового сервиса Twitch за неудаление запрещенного контента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Amazon вывела на орбиту первые интернет-спутники для конкуренции со SpaceX. Экспортеры товаров из Китая в США отправляют их через третьи государства, чтобы избежать огромных американских пошлин.