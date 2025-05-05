FT: Китайские экспортеры стали отправлять товары через третьи страны из-за тарифов США

FT: Экспортеры из Китая в обход тарифов США стали пересылать товары через третьи страны

Tекст: Ирма Каплан

Китайские экспортеры нашли способ поставлять товары в США в обход огромных американских пошлин. Реклама в социальных сетях, таких как Xiaohongshu, предлагает отправить товары в такие страны, как Малайзия, где им будет выдан новый сертификат происхождения, а затем они будут отправлены в США, пишет Financial Times (FT).

«Продавцы двух логистических компаний заявили, что могут отправить товары в Порт-Кланг в Малайзии, откуда они переложат товары в местные контейнеры и поменяют их бирки и упаковку. У компаний были связи с заводами в Малайзии, которые могли помочь в выдаче сертификатов происхождения, сообщили продавцы, пожелавшие остаться неназванными», – сообщает FT.

Таможенное управление Южной Кореи сообщило в апреле, что в первом квартале года оно обнаружило иностранные товары на сумму 29,5 млрд вон (21 млн долларов) с поддельными странами происхождения, большинство из которых поступили из Китая и почти все предназначались для США.

Министерство промышленности и торговли Вьетнама призвало местные торговые ассоциации, экспортеров и производителей усилить проверку происхождения сырья и исходных товаров и предотвратить выдачу поддельных сертификатов. В Таиланде Министерство внешней торговли обнародовало меры по ужесточению контроля происхождения товаров, направляющихся в США, с целью предотвращения уклонения от уплаты тарифов, говорится в материале.

Так азиатские государства пытаются предотвратить превращения в перевалочный пункт китайской торговли. Но и в США изобретательность китайских экспортеров не вызвала воодушевления. Один из руководителей десяти крупнейших независимых продавцов Amazon заявил, что они наблюдали случаи, когда происхождение товаров менялось, что грозило конфискацией со стороны таможенных органов США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о намерении снизить пошлины на китайские товары, подчеркнув, что без этого шаг Вашингтон и Пекин не смогут сотрудничать в бизнесе.

Ранее Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается ради поддержки внутреннего производства.

Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина.