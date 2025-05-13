Мадуро назвал успешным итоги визита в Россию

Мадуро оценил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил итоги своего официального визита в Россию и заключение договора о стратегическом партнерстве, передает ТАСС.

В эфире программы «С Мадуро плюс» он подчеркнул, что соглашение подводит итог 24-летнему сотрудничеству между двумя странами во всех сферах. По словам Мадуро, такой договор был подписан впервые за всю историю отношений Венесуэлы и России.



Глава государства заявил: «Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами самого высокого уровня». Он отметил, что двусторонние переговоры и встречи придали новое начало высочайшему стратегическому сотрудничеству, а также его отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, сопровождавший Мадуро в поездке, отметил, что договор открывает новый этап в двусторонних отношениях между странами и их народами.

Мадуро находился с визитом в России с 7 мая, принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, присутствовал на параде на Красной площади, встречался с патриархом Кириллом, посещал Петербург и провел переговоры с губернатором Александром Бегловым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров по Украине в Стамбуле.

Мадуро на встрече с Александром Бегловым выразил идею объединить Петербург и один из регионов Венесуэлы побратимскими отношениями.

Власти Венесуэлы объявили о приоритетном доступе стран БРИКС к новым нефтегазовым проектам и отметили активное сотрудничество с Россией и Китаем.

