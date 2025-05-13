Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
Мадуро назвал успешным итоги визита в Россию
Мадуро оценил договор о стратегическом партнерстве с Россией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил историческое значение подписанного с Россией соглашения, подчеркнув новый этап стратегического сотрудничества между двумя странами.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил итоги своего официального визита в Россию и заключение договора о стратегическом партнерстве, передает ТАСС.
В эфире программы «С Мадуро плюс» он подчеркнул, что соглашение подводит итог 24-летнему сотрудничеству между двумя странами во всех сферах. По словам Мадуро, такой договор был подписан впервые за всю историю отношений Венесуэлы и России.
Глава государства заявил: «Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами самого высокого уровня». Он отметил, что двусторонние переговоры и встречи придали новое начало высочайшему стратегическому сотрудничеству, а также его отношениям с президентом России Владимиром Путиным.
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, сопровождавший Мадуро в поездке, отметил, что договор открывает новый этап в двусторонних отношениях между странами и их народами.
Мадуро находился с визитом в России с 7 мая, принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, присутствовал на параде на Красной площади, встречался с патриархом Кириллом, посещал Петербург и провел переговоры с губернатором Александром Бегловым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров по Украине в Стамбуле.
Мадуро на встрече с Александром Бегловым выразил идею объединить Петербург и один из регионов Венесуэлы побратимскими отношениями.
Власти Венесуэлы объявили о приоритетном доступе стран БРИКС к новым нефтегазовым проектам и отметили активное сотрудничество с Россией и Китаем.