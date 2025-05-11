Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Путин поднял фронтовые 100 грамм на приеме в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на торжественном приеме для зарубежных лидеров.
Глава государства произнес тост, после чего подошел к председателю КНР Си Цзиньпину, который держал бокал шампанского. Видеозапись этого момента опубликовал в Telegram-канале журналист «Россия 1» Павел Зарубин, передает РИА «Новости».
Торжественный прием прошел 9 мая, сразу после Парада Победы на Красной площади. В мероприятии приняли участие главы государств, прибывшие в Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая в Кремле прошел торжественный прием по случаю 80-летия Победы, где президент России поднял тост за прославленное поколение победителей, подчеркнув единство всех ветеранов.
Ранее российский лидер в ходе обеда, организованного в Кремле, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.