Грузия потребовала от ICAO запретить авиасообщение между Россией и Абхазией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Как сказано в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии, «в этой ноте зафиксирована позиция Грузии о недопустимости международного воздушного сообщения с «оккупированной» Абхазией без разрешения ответственного ведомства Грузии».

Также отмечается, что Тбилиси будет опротестовывать воздушное сообщение между Россией и Абхазией «во всех международных форматах».

Агентство гражданской авиации Грузии называет Сухумский аэропорт «незаконно открытым» и отмечает, что «лишено возможности обеспечивать там авиационную безопасность».

Грузинская сторона называет происходящее «нарушением международных норм и грузинского законодательства».

Ранее стало известно, что авиаперевозчики, сотрудничающие с сухумским аэропортом, лишатся права работать на грузинском рынке из-за действующего запрета на коммерческую деятельность в Абхазии без согласия Тбилиси.

Грузинский вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили заявил на пресс-конференции, что компании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать на территории Грузии.