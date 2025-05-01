Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
Грузия потребовала от ICAO запретить авиасообщение между Россией и Абхазией
МИД Грузии направил дипломатическую ноту в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), протестуя против авиасообщения между Россией и Абхазией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сказано в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии, «в этой ноте зафиксирована позиция Грузии о недопустимости международного воздушного сообщения с «оккупированной» Абхазией без разрешения ответственного ведомства Грузии».
Также отмечается, что Тбилиси будет опротестовывать воздушное сообщение между Россией и Абхазией «во всех международных форматах».
Агентство гражданской авиации Грузии называет Сухумский аэропорт «незаконно открытым» и отмечает, что «лишено возможности обеспечивать там авиационную безопасность».
Грузинская сторона называет происходящее «нарушением международных норм и грузинского законодательства».
Ранее стало известно, что авиаперевозчики, сотрудничающие с сухумским аэропортом, лишатся права работать на грузинском рынке из-за действующего запрета на коммерческую деятельность в Абхазии без согласия Тбилиси.
Грузинский вице-премьер и министр экономики Леван Давиташвили заявил на пресс-конференции, что компании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать на территории Грузии.