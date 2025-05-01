Председатель набсовета Федерации нард заявил о популярности этого спорта у детей

Tекст: Елизавета Шишкова

Чемпионат России по коротким нардам стартовал в Сочи, сообщает «Спорт Экспресс».

Председатель наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин отметил, что подготовка велась несколько месяцев, тщательно прорабатывались все детали – от логистики и инфраструктуры до судейства. Турнир проходит на площадке «Сириус» и собрал порядка 250 участников из 35 регионов России.

Авсецин подчеркнул, что открытие чемпионата оказалось ярким, зал наполнился добрыми эмоциями, а спортсмены проявили высокий уровень подготовки. «Очень важно, чтобы все было готово на высшем уровне, ведь это главное соревнование года», – рассказал он.

На ближайшие дни запланирован детско-юношеский турнир «Кубок Черного моря», который, по словам Авсецина, станет самым масштабным в истории: ожидается участие 70 юных спортсменов. Турнир пройдет по трем дисциплинам, включая впервые проводимые короткие нарды-пары.

Авсецин отметил, что количество заявок от региональных федераций было столь велико, что организаторам пришлось ограничить число участников.

«Мы видим, как активно развивается детское направление: заявок на участие детей от региональных федераций было так много, что нам даже пришлось ограничить количество участников. Такой ажиотаж очень радует – за этими ребятами будущее нашего вида спорта», – сказал он.