Филиппо объяснил, как США заработали на украинских ресурсах

Tекст: Елизавета Шишкова

Сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить значительную финансовую выгоду, не вовлекаясь в украинские проблемы.

Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты», отметил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что президент США Дональд Трамп не предоставил Киеву никаких гарантий безопасности, несмотря на просьбы Владимира Зеленского.

«Вопреки желаниям Зеленского Трамп не включил никаких «гарантий безопасности» для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там», – заявил Филиппо.

Он также добавил, что из-за политики Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона французские средства уходят на финансирование и вооружение Киева, что политик считает разорительным.

Филиппо подчеркнул, что отправка французских военных на Украину приведет к жертвам, а европейские санкции уже стоили Франции российского рынка, который американцы вскоре получат обратно.

Напомним, американские и украинские власти достигли соглашения о создании фонда для совместных инвестиций и восстановления экономики Украины с особым вниманием к природным ресурсам.

При этом СМИ писали, что окончательный вариант соглашения по добыче полезных ископаемых между США и Украиной не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.