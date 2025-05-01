На первый конкурс Президентского фонда природы поступило 1653 заявки

Tекст: Елизавета Шишкова

Завершение приема инициатив на первый конкурс экологических и природоохранных проектов подтвердил Президентский фонд природы. На конкурс поступило 1653 заявки, среди которых 125 учреждений особо охраняемых природных территорий, 751 некоммерческая организация, 394 физических лица, 362 команды физлиц и 21 консорциум организаций.

Заявки были направлены из всех 89 регионов страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самым востребованным направлением конкурса названы информационные и просветительские проекты, связанные с защитой диких животных, уникальных экосистем и редких видов растений, – по нему поступило 567 инициатив.

Итоги первого этапа организаторы подведут в июне, после чего финалисты смогут доработать свои идеи с помощью онлайн-акселератора. Далее проекты оценят эксперты, а победителей объявят в августе. Старт поддержанных инициатив запланирован на 1 сентября. Объем грантового фонда составляет 1 млрд рублей.