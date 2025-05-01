Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
На первый конкурс Президентского фонда природы поступило 1653 заявки
Прием заявок на первый конкурс Президентского фонда природы завершился, поступило 1653 заявки из всех 89 российских регионов.
Завершение приема инициатив на первый конкурс экологических и природоохранных проектов подтвердил Президентский фонд природы. На конкурс поступило 1653 заявки, среди которых 125 учреждений особо охраняемых природных территорий, 751 некоммерческая организация, 394 физических лица, 362 команды физлиц и 21 консорциум организаций.
Заявки были направлены из всех 89 регионов страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Самым востребованным направлением конкурса названы информационные и просветительские проекты, связанные с защитой диких животных, уникальных экосистем и редких видов растений, – по нему поступило 567 инициатив.
Итоги первого этапа организаторы подведут в июне, после чего финалисты смогут доработать свои идеи с помощью онлайн-акселератора. Далее проекты оценят эксперты, а победителей объявят в августе. Старт поддержанных инициатив запланирован на 1 сентября. Объем грантового фонда составляет 1 млрд рублей.