  • Новость часаГруппировка «Север» ликвидировала диверсантов ВСУ на границе России
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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
    Болгария получила от США «разваливающийся» F-16
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    13 комментариев
    1 мая 2025, 09:56 • Новости дня

    МИД сообщил о сокращении сроков принятия решений ОДКБ до суток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям теперь составляют не более суток, что ускоряет реагирование на угрозы.

    Как сообщает РИА «Новости», директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян сообщил об изменениях в механизме принятия решений ОДКБ. Теперь решения Совета коллективной безопасности по мерам предотвращения или урегулирования кризисных ситуаций принимаются в течение суток.

    Агасандян подчеркнул важность сотрудничества с национальными парламентами для оперативного утверждения предложенных мер. По его словам, такие шаги позволят повысить эффективность реагирования на сложные вызовы во внешнеполитической сфере.

    В 2024 году были проведены масштабные тренировки по кризисному реагированию, в результате чего ОДКБ усиливает свои механизмы быстрого реагирования и продолжает укреплять безопасность государств-членов организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков передал послам ОДКБ и СНГ обновленную информацию о ходе диалога между Москвой и Вашингтоном, ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба, а также ОДКБ предложила различные варианты реагирования на возможную отправку военных Евросоюза на Украину.

    30 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Глава IIHF Тардиф отказал Овечкину во включении в Зал славы
    Глава IIHF Тардиф отказал Овечкину во включении в Зал славы
    @ Nick Wass/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Александру Овечкину пока рано в Зал славы, так как он не соответствует основному условию, являясь действующим игроком, да и смысла пока нет.

    Руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отказал российскому хоккеисту Александру Овечкину во включении в Зал славы, так как он является действующим игроком, сообщил портал Sport24.

    «Конечно, Александр получит награды от IIHF. Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», – сказал Тардиф.

    В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и доведя общее число голов в лиге до 897. В сумме за карьеру в НХЛ на его счету 972 шайбы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, забросившим 75 шайб в матчах Кубка Стэнли, отличившись в игре против «Монреаль Канадиенс».

    До этого Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах Александра Овечкина догнать Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ с учетом плей-офф.

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    30 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским

    Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не требует от него признания Крыма российским, рассчитывая на решение этого вопроса со стороны США.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

    В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

    Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

    Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

    Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    30 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России

    Сенатор Климов: У России есть средства и силы ответить на попытки НАТО устроить морскую блокаду

    В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решения западных политиков преследуют две цели – запугать Россию и заработать политические очки. Однако их попытки морской блокады и досмотра российских судов встретят своевременные ответные меры со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее помощник президента Николай Патрушев указал на попытки морской блокады России со стороны НАТО.

    «Попытки морской блокады России и досмотра российских судов – это провокация», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. «Действия Запада угрожают в том числе и Калининградской области, снабжение которой реализуется по морю. В странах Прибалтики, а затем и в других государствах НАТО неоднократно озвучивали планы по изоляции российского эксклава», – напомнил собеседник.

    Впрочем, Североатлантический альянс проявляет активность не только на Балтике, но и в акватории Северного моря, а также в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Все решения западных политиков преследуют как минимум две цели – попробовать запугать Россию и заработать некие политические очки», – считает парламентарий.

    «Российское руководство анализирует эти действия, разрабатывает и принимает своевременные меры для обеспечения безопасности страны. У нас есть силы и средства для того, чтобы ответить на попытки морской блокады и досмотр наших судов. Это, кстати, понимают и здравомыслящие люди на Западе, в их числе и некоторые специалисты НАТО», – заключил Климов.

    Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

    «В международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов», – сказал Патрушев.

    Задачи по защите национальных интересов России в Мировом океане военными методами возложены на Военно-морской флот, добавил он. «Сегодня идет активное оснащение флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники», – напомнил Патрушев.

    Накануне он в интервью ТАСС сообщил, что НАТО ведет у границ России учения, на которых отрабатывает сценарий захвата Калининградской области. В частности, альянс тренируется блокировать судоходство на Балтике и в Черном море. Кроме того, отрабатываются превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

    Напомним, в середине апреля президент Эстонии Алар Карис одобрил закон, позволяющий ВС и ВМС страны применять силу к любым судам, заподозренным в повреждении подводных кабелей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что решение Таллина может осложнить движение российского танкерного флота по Балтике, а также создаст риски для Калининградской области.

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    30 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к обсуждению вопроса присутствия Соединенных Штатов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования на Украине, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Лихачев подчеркнул, что для начала такого диалога необходимо политическое решение на государственном уровне, передает «Интерфакс».

    «В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной», – заявил глава Росатома.

    Ранее власти России заявили о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключили совместное управление станцией с другим государством.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

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    30 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16

    Борисов сообщил о неисправности доставленного из США в Болгарию истребителя F-16

    Болгарский политик заявил о поставленном США неисправном F-16
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый американский истребитель F-16, прибывший в Болгарию в апреле, оказался неисправен, из-за чего не сможет участвовать в военном параде в мае, заявил лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов.

    Бывший премьер Болгарии и лидер партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов раскритиковал первый доставленный из США истребитель F-16, заявив о его неисправности во время беседы с журналистами в испанской Валенсии, передает bTV News.

    Борисов заявил, что президент Болгарии Румен Радев якобы сообщил журналистам о том, что «этот новый F-16 неисправен и не летает», а также призвал уволить главу ВВС Николая Русева, назвав его личным другом президента.

    «Как мы примем разваливающийся самолет за 100 млн долларов?» – возмущался Борисов на форуме Европейской народной партии.

    В ответ Радев напомнил, что закупка F-16 инициирована в 2019 году, когда Борисов был премьер-министром, и посоветовал привлечь средства на обслуживание американских истребителей вместо громкой критики правительства.

    Министр обороны Атанас Запрянов опроверг слухи о том, что самолет подержанный. Он добавил, что из США в Болгарию отправлен второй истребитель F-16 из восьми, которые страна приобрела по первому контракту в 2019 году, стоимостью 1,26 млрд долларов.

    Первый F-16 Block 70 приземлился в Болгарии 2 апреля на третьей авиабазе в Граф-Игнатиево, он является учебно-боевым (двухместным) самолетом. Позже с США был заключен второй контракт на восемь истребителей F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия ожидает первые истребители F-35 из США к октябрю текущего года, после того как завершатся поставки старых бельгийских F-16 на Украину.

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    30 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла новые изменения в предложенный документ, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    «Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения», – заявил Бессент на заседании Кабмина президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос журналиста, передает ТАСС. Министр уточнил, что Соединенные Штаты готовы оформить соглашение уже сегодня.

    При этом Бессент пояснил, что никаких пунктов из согласованного на выходных соглашения убрано не было – с американской стороны условия остаются прежними.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда.

    Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

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    30 апреля 2025, 15:50 • Новости дня
    Арестованы обвиняемые в мошенничестве в отношении бойцов СВО в Шереметьеве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников специальной военной операции, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Арестованы Андреев Алексей Александрович; Юсупов Артур Газимагомедович; Морозов Игорь Николаевич; Волоруев Сергей Владимирович; Лебедев Александр Валентинович; Калачева Виктория Дмитриевна, сообщили в суде, передает ТАСС.

    Всех обвиняемых поместили под стражу на два месяца.

    По версии следствия, фигуранты совершали хищения денежных средств у участников специальной военной операции, прибывающих в аэропорт «Шереметьево», путем краж, вымогательства и мошенничества.

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    30 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров

    Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о плане «Б» по санкциям против России

    В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит план «Б» для усиления давления на Россию в случае ухода США с переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.

    Кая Каллас в интервью Financial Times рассказала о существовании у Евросоюза резервного плана по поддержанию санкционного режима против России. По ее словам, такой шаг может понадобиться, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле или если США выйдут из переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Каллас отметила, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на сохранении согласия всех стран ЕС в вопросе санкционной политики.

    Глава дипломатии ЕС также добавила, что продолжаются консультации с Вашингтоном и другими партнерами для гарантии сохранения санкционного режима. При этом Каллас признала, что в случае ухода США Европе будет сложнее компенсировать недостаток военной помощи Украине.

    Ранее власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.

    Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.

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    30 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении населенного пункта Новое в ДНР российские военные зашли с неожиданного для украинских боевиков угла, сообщил командир штурмового подразделения с позывным «Варяг».

    «Противник в своем репертуаре: «птицами» (дронами – прим. ВЗГЛЯД) пытался перекрыть направление. У меня ребята грамотные уже, многие не первый раз в бой идут. Сразу определили, где противник смотрит, где постоянно контролирует, какие лесополосы, какие переходы», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Бойцы ВС России попарно или по три человека подходили к исходному месту, сосредотачиваясь там. В обозначенное время они начали заходить с того направления, где ВСУ их не ожидали.

    Также Минобороны сообщило, что государственный флаг России поднят над освобожденным поселком Новое. В ведомстве указали, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.

    Напомним, в среду ВС России освободили Новое в ДНР.

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    30 апреля 2025, 12:33 • Новости дня
    Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина во время войны
    Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина во время войны
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона общества «Знание» привел примеры настойчивости Иосифа Сталина в годы войны и примеры героизма советских людей.

    Представитель Кремля напомнил, что в начале войны СССР необходимо было экстренно эвакуировать и восстановить работу заводов на новых местах, передает ТАСС.

    «Я недавно читал одни мемуары, как докладывал один руководитель завода Сталину: «Нас перевезли в Самару, наш завод, и мы выпустили 20 самолетов за месяц». И Сталин ему позвонил и сказал: «Я приговорю вас к расстрелу. Вы должны были выпустить 200, а не 20 самолетов». И через две недели уже вышли на тот нужный ритм производства самолетов», – заявил Песков.

    Он отметил, что только в 1944 году союзники открыли Второй фронт, несмотря на многочисленные усилия Сталина. Советский лидер отзывал послов, направлял протесты, однако союзники приняли решение лишь тогда, когда осознали, что СССР одерживает победу над Германией.

    Песков также порекомендовал к прочтению произведения маршала Георгия Жукова и повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», подчеркнув их значимость для понимания войны.

    Кроме того, он упомянул подвиг Алексея Маресьева и сообщил о недавнем присвоении Волгоградскому аэропорту имени «Сталинград». По его словам, Волгоград – это город, где ощущается «величие земли, пропитанной кровью и героизмом советских людей».

    Ранее президент Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгограда исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

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    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    30 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти в Киеве внедрили для ВСУ бонусную систему, где бойцы получают баллы за уничтожение техники и солдат России, которые затем можно обменять на военное снаряжение, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Издание Politico со ссылкой на Федорова пишет, что Киев внедрил новую систему поощрений для военнослужащих ВСУ, в рамках которой за уничтожение российских солдат и техники начисляются очки, передает ТАСС.

    По данным издания, в рамках программы Army of Drones bonus бойцы должны загружать видео с подтверждением уничтожения целей. Накопленные очки можно будет обменять на снаряжение и экипировку в специальном онлайн-маркетплейсе Brave 1 Market, который сравнивают с Amazon.

    По информации издания, за убийство солдата России начисляют шесть очков, за повреждение танка – 20, за его уничтожение – 40, уничтожение мобильной ракетной установки оценивается в 50 очков. Для приобретения дрона «Баба-яга» потребуется 43 очка.

    Федоров резюмировал: «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» для сбора пожертвований на нужды ВСУ.

    Украинский пленный рассказал, что украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии.


    Коментарии (16)
    30 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград.

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать сами жители города, передает ТАСС.

    В ответ на соответствующий вопрос Путин сказал: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». Он отметил, что необходимо узнать мнение большинства горожан, и добавил: «Я подумаю, хорошо».

    Ранее Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

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