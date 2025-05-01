МИД сообщил о сокращении сроков принятия решений ОДКБ до суток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян сообщил об изменениях в механизме принятия решений ОДКБ. Теперь решения Совета коллективной безопасности по мерам предотвращения или урегулирования кризисных ситуаций принимаются в течение суток.

Агасандян подчеркнул важность сотрудничества с национальными парламентами для оперативного утверждения предложенных мер. По его словам, такие шаги позволят повысить эффективность реагирования на сложные вызовы во внешнеполитической сфере.

В 2024 году были проведены масштабные тренировки по кризисному реагированию, в результате чего ОДКБ усиливает свои механизмы быстрого реагирования и продолжает укреплять безопасность государств-членов организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков передал послам ОДКБ и СНГ обновленную информацию о ходе диалога между Москвой и Вашингтоном, ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба, а также ОДКБ предложила различные варианты реагирования на возможную отправку военных Евросоюза на Украину.