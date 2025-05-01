Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
МИД сообщил о сокращении сроков принятия решений ОДКБ до суток
Сроки подготовки решений Совета коллективной безопасности ОДКБ по кризисным ситуациям теперь составляют не более суток, что ускоряет реагирование на угрозы.
Как сообщает РИА «Новости», директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян сообщил об изменениях в механизме принятия решений ОДКБ. Теперь решения Совета коллективной безопасности по мерам предотвращения или урегулирования кризисных ситуаций принимаются в течение суток.
Агасандян подчеркнул важность сотрудничества с национальными парламентами для оперативного утверждения предложенных мер. По его словам, такие шаги позволят повысить эффективность реагирования на сложные вызовы во внешнеполитической сфере.
В 2024 году были проведены масштабные тренировки по кризисному реагированию, в результате чего ОДКБ усиливает свои механизмы быстрого реагирования и продолжает укреплять безопасность государств-членов организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков передал послам ОДКБ и СНГ обновленную информацию о ходе диалога между Москвой и Вашингтоном, ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба, а также ОДКБ предложила различные варианты реагирования на возможную отправку военных Евросоюза на Украину.