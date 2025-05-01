Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
ВСУ за сутки восемь раз атаковали населенные пункты ДНР
ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, пострадавших не зафиксировано
За последние сутки по населенным пунктам ДНР было выпущено 21 боеприпас, жертв среди гражданских нет.
Власти Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки произошли восемь атак ВСУ по жилым районам, передает ТАСС. В сообщении уточняется, что сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали..
Обстрелы велись по горловскому и донецкому направлениям. Всего зафиксировано 21 выпущенный боеприпас различного типа. Власти подчеркивают, что среди мирного населения пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за последние сутки устроили семь обстрелов по населенным пунктам ДНР, при этом пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, а также Вооруженные силы Украины за сутки осуществили 23 атаки на ДНР, применив 87 боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях.