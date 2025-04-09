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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    25 комментариев
    9 апреля 2025, 05:06 • Новости дня

    Члены ХДС пригрозили Мерцу выходом из партии

    Члены ХДС в Германии потребовали голосования по коалиционному соглашению

    Tекст: Антон Антонов

    В Христианско-демократическом союзе сформировались инициативные группы, настаивающие на голосовании членов по коалиционному соглашению с Социал-демократической партией Германии, пишет Bild.

    По данным Bild, рядовые члены ХДС по всей Германии требуют возможности выразить свое мнение по поводу заключенного соглашения. В частности, инициативная группа «Спроси рядовых членов!», состоящая из пяти объединений «Молодежного союза Германии», уже собрала более 2,5 тыс. подписей, передает РИА «Новости».

    Вторая инициативная группа из Гарделегена, Саксония-Анхальт, запустила онлайн-петицию, также настаивающую на голосовании.

    Лидер районного отделения ХДС в Потсдам-Миттельмарк Кристиан Гроссе выразил мнение, что «решение не может быть принято без участия рядовых членов».

    «Многие из наших членов больше не чувствуют себя должным образом представленными и открыто подумывают о выходе из партии», – заявил Гроссе в письме лидеру ХДС Фридриху Мерцу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в Бундестаге.

    Политолог Александр Рар, оценивая положение ХДС/ХСС на переговорах, заявлял, что лидер консервативного блока Мерц «выглядит как тряпка».

    8 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам

    Полонист Стремидловский: Украина и беженцы стали ключевой темой президентской гонки в Польше

    Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские политики рассчитывали сделать бизнес с помощью украинцев. Но в результате получилось, что поляки видят их в роли «козлов», которых надо «убрать с балкона», чтобы всем в «квартире» легче дышалось, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее лидер польской оппозиции Кароль Навроцкий выразил недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским, а местные соцсети показали максимальную неприязнь к украинцам.

    «За месяц до выборов президента Польши тройка кандидатов-лидеров выглядит следующим образом: фаворитом является Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы", затем идет поддерживаемый партией "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, а в затылок ему дышит Славомир Менцен от "Конфедерации"», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Он уточнил, что, по некоторым опросам, во втором туре Тшасковский будет бороться с Менценом. Впрочем, оговаривается политолог, к 18 мая многое может измениться. Пока же в предвыборных кампаниях политиков можно выделить четыре тенденции. Первая – основной упор они делают на внешнюю политику и безопасность республики.

    «Эта тема для кандидатов самая "вкусная", поскольку можно с легкостью обвинять своих соперников. Так, Навроцкому ставят в вину то, что своей антиевропейской политикой он якобы играл на руку России. Тшасковского и правительство Дональда Туска упрекают в том, что они лишь пиарятся за счет программ вроде "Восточный щит", но на деле ничего не делают для укрепления Польши», – детализировал Стремидловский.

    В Варшаве начинается своего рода соревнование по воинственным заявлениям. «Больше голосов поляков получит тот, кто окажется более убедительным в роли ястреба», – добавил он. Менее выгодная тема для кандидатов – экономика и проблемы социальной сферы, в том числе доступность медицины и рост цен на жилье. Они не могут предложить решений и будут глупо выглядеть, ругая оппонентов. Поэтому вторая тенденция этой кампании заключается в том, что экономические и социальные вопросы политиками сознательно приглушаются, продолжил собеседник.

    Зато поднимаются темы, возбуждающие эмоции избирателей. Среди таковых – Украина и украинские беженцы. «Одно время было популярно ругаться на то, что украинцам в Польше дают возможность попасть к врачам без очереди, а польским гражданам приходится ждать приема очень долго», – напомнил эксперт. Третья тенденция кампании состоит в том, что кандидаты раскручивают украинский вопрос, а поляки откликаются, отметил аналитик.

    Стремидловский объясняет: существует целый ряд причин негативного отношения к украинцам. Среди них – неблагодарность со стороны Киева, падение уровня жизни поляков, разорение местных фермеров из-за ввоза украинской сельхозпродукции, споры в связи с Волынской резней. «В ситуации, когда в ваш дом приходит человек с улицы, пусть даже ваш сосед со сложной историей, и он живет у вас несколько лет, это будет раздражать даже самого терпеливого человека», – указал спикер.

    При этом ранее в ПиС рассчитывали, что Украина станет их инструментом, на котором партия сможет как заработать политическое влияние, так и сделать хороший бизнес, напомнил полонист. «Расчет был на то, что офис Владимира Зеленского хотя бы не будет создавать проблем в польской внутренней политике. В результате получилось, что местные жители видят украинцев в роли "козлов", которых лучше "убрать с балкона", чтобы всем в "квартире" легче дышалось», – иронично отметил эксперт.

    Наконец, четвертая тенденция кампании – фактор Вашингтона. «Навроцкому приходится объяснять тарифную войну с США тем, что виноват не Дональд Трамп, как это сейчас принято считать в Европе, а сам Евросоюз. Тшасковский и Менцен также не могут позволить себе перейти на антиамериканские позиции. То, что будет делать дальше Белый дом, вполне может серьезно "перепахать" предвыборную повестку польских кандидатов в президенты», – заключил Стремидловский.

    Ранее стало известно о максимальном за последние три года росте уровня неприязни к украинцам в Польше. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

    По их данным, в марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом – его доля составила 32%.

    Кроме того, поляки массово обвиняют проживающих в их стране украинцев в ухудшении криминогенной обстановки, а также в злоупотреблениях социальными льготами. В комментариях в соцсетях также преобладала тема Волынской резни – она встречалась под 46% публикаций.

    На сегодняшний момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев. Украинский фактор становится едва ли не главным в президентской гонке.

    Так, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Владимиром Зеленским. Он отметил, что Польша оказывает значительную экономическую и военную поддержку Украине, но сама оказывается в невыгодном положении из-за решений Еврокомиссии.

    Навроцкий подчеркнул, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Также он напомнил о поддержке, которую украинские беженцы получили от Польши, и о помощи, предоставленной украинской армии польским правительством.

    «За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», – заявил политик.

    «Я регулярно говорю: во-первых – Польша, поляки. Если кому-то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», – заключил кандидат в президенты.

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    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    8 апреля 2025, 18:36 • Новости дня
    Небензя объяснил вину ПВО Украины в гибели гражданских в Кривом Роге
    Небензя объяснил вину ПВО Украины в гибели гражданских в Кривом Роге
    @ Нэнси Сисель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    По его словам, «непрофессиональные» действия при запуске украинской ракеты ПВО привели к жертвам среди гражданского населения в прилегающей к месту удара зоне, передает ТАСС.

    Как отметил Небензя, Министерство обороны России ранее сообщило, что в результате удара по месту проведения совещания военных и западных инструкторов в Кривом Роге потери составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Он подчеркнул, что российская армия считает подобные цели законными.

    «К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», – заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинской тематике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Киева о нанесении ударов по социальным объектам в Кривом Роге.

    До этого российское Минобороны заявило, что 5 апреля ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    8 апреля 2025, 12:25 • Новости дня
    Школьнице из ДНР подарили щенка от имени Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя школьница из ДНР, переехавшая в Мытищи, получила щенка от президента России Владимира Путина.

    Ветеринары Подмосковья вручили девятилетней школьнице, переехавшей с семьей из Донецкой народной республики, щенка, передает ТАСС.

    В государственной ветеринарной клинике в Мытищах девочке преподнесли щенка помеси шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ»,

    Щенок был вакцинирован против различных инфекций и заболеваний, включая чуму, аденовирусные инфекции и бешенство.

    Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков, ребенку также рассказали о правилах содержания и ухода за домашними питомцами. Щенок был зарегистрирован в едином региональном реестре.

    Семья Анастасии переехала в Мытищи из Артемовска в ДНР. Девочка написала письмо президенту России, в котором рассказала о своей мечте иметь собаку. Щенка она решила назвать Тео.

    В декабре прошлого года донецкая школьница Лариса Гогина получила подарок от российского президента Владимира Путина – щенка породы шпиц, которого ей передал глава ДНР Денис Пушилин.

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    8 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Набиуллина объяснила рост ключевой ставки ЦБ

    Глава ЦБ Набиуллина объяснила повышение ставки борьбой с инфляцией

    Набиуллина объяснила рост ключевой ставки ЦБ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Без повышения ставки до 21% инфляция ударила бы сильнее по кошелькам граждан и бизнесу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему ЦБ решил повысить ключевую ставку до 21%, передает ТАСС.

    По ее словам, если бы это решение не было принято, инфляция сильнее ударила бы по кошелькам граждан и бизнесу. Набиуллина подчеркнула, что инфляция, а не рост процентных ставок, снижает зарплаты и пенсии.

    Она добавила, что недельные данные дают основания полагать, что замедление инфляции в России не останавливается.

    «Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы», – отметила она.

    Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России достигнет нормального уровня к концу года.

    Совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.

    Набиуллина допустила повышение ключевой ставки при инфляционных рисках.

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    8 апреля 2025, 06:27 • Новости дня
    Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией
    Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Японское правительство, несмотря на сложные отношения, нацелено на заключение мирного договора с Россией, говорится в «Синей книге» – ежегодном докладе по дипломатии японского МИДа.

    В документе подчеркивается, что решение вопроса о принадлежности «четырех северных островов», как в Японии называют южную часть российского Курильского архипелага, также остается в приоритете, передает ТАСС.

    Японская сторона заявляет, что эти территории являются якобы «исконно японскими» и в настоящее время находятся «под незаконной оккупацией России». Следует отметить, что такая риторика почти не использовалась в период премьерства Синдзо Абэ и отсутствовала в официальных документах того времени.

    Кроме того, японское внешнеполитическое ведомство подчеркивает важность возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов. В частности, речь идет о посещении могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору, если Токио изменит свою текущую политическую линию.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усиливать санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.

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    8 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, как боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные привозили в поселок Гуево в Курской области своих жен, чтобы те помогали им выбирать, какие вещи лучше всего украсть, заявила жительница населенного пункта Елена Брахнова.

    «Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «МАЗы», тракторы с ковшами груженые шли», – сказала Брахнова, передает ТАСС.

    Боевики вывезли автомобили сельчан, привезли жен и девушек, и сказали им выбирать, какого цвета автомобили те хотят, добавила она.

    Напомним, Гуево освободили 8 апреля подразделения группировки «Север».

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    8 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    США повысили пошлины на китайские товары до 104%
    США повысили пошлины на китайские товары до 104%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за неснятых ответных мер Китая, сообщили СМИ.

    Как пишет Fox News со ссылкой на представителя Белого дома, пресс-секретарь Белого дома заявил, что данные пошлины начали действовать с полудня по восточному времени, что соответствует 19.00 по московскому времени. Основной причиной введения таких мер стало то, что Китай не снял свои ответные меры в торговом конфликте, передает РИА «Новости».

    Представитель Белого дома отметил, что дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля.

    Ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

    Накануне президент США заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

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    8 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Танкер с СПГ загорелся в Мраморном море около Стамбула

    В Мраморном море у Стамбула произошел пожар на танкере

    Танкер с СПГ загорелся в Мраморном море около Стамбула
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Мраморном море недалеко от Стамбула на танкере под флагом Сингапура, перевозившем около 40 тыс. тонн СПГ, возник пожар в машинном отделении.

    Пожар на танкере в Мраморном море близ Стамбула произошел в машинном отделении судна, передает ТАСС. Телеканал TRT Haber сообщает, что судно бросило якорь рядом с турецким портом Измит. В результате происшествия утечки топлива в море не зафиксировано.

    К месту возгорания незамедлительно были отправлены спасательные и пожарные катера. По последним данным, огонь удалось взять под контроль, на данный момент проводится охлаждение судна.

    Танкер под флагом Сингапура перевозил около 40 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ). Сообщений о пострадавших или угрозе окружающей среде не поступало.

    Ранее сообщалось, что танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Великобритании, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.

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    8 апреля 2025, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов

    Политолог Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов

    Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Назначением скандального Андрея Мельника постпредом Украины в ООН Владимир Зеленский показывает своеволие Киева перед лицом США и ЕС. В итоге дипломат презентует ксенофобскую страну, лишенную любых тормозов – нравственных, политических, тактических, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Мельник построил карьеру на ненависти ко всему русскому и унижении западных партнеров. Учитывая, что ООН – это витрина человечества, Киев этим назначением подчеркивает, что его внешняя политика и далее будет базироваться на русофобии и попытке доминирования над европейскими странами», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «От такого дипломата в ООН можно ожидать любых безумных русофобских инициатив. Однако в силу того, что в Совбез Украина не входит, реального вреда России новый постпред нанести не сможет», – указал он. Как бы то ни было, это демонстрационный ход Зеленского, считает аналитик.

    «Он прекрасно знает, что в ООН назначаются представители, которые максимально полно отражают политику того или иного государства. Таким образом нынешняя украинская власть показывает своеволие перед лицом США и ЕС. Кроме того, становится предельно ясно, насколько недоговороспособен и маловменяем офис Зеленского», – подчеркнул собеседник.

    «Мельник должен презентовать в ООН ксенофобскую Украину, лишенную любых тормозов – нравственных, политических, тактических. Его задача – в продвижении любыми способами "хотелок" Киева без оглядки на другие страны», – детализировал эксперт.

    По мнению аналитика, назначение нельзя назвать «даже частью внешней политики, призванной обеспечить безопасность государства и его граждан, продвижение национальных интересов». «Если кто-то считает, что у Украины осталась хоть какая-то репутация в межгосударственных отношениях, то назначение Мельника в ООН – сокрушительный удар по этой самой репутации», – резюмировал Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил скандального экс-посла в ФРГ Андрея Мельника постоянным представителем Украины при ООН. Дипломат известен хамством в отношении европейских политиков. Так, он называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Перед отъездом экс-посол выразил сожаление и согласился принести канцлеру извинения, но только в личном порядке.

    Мельник уверял, что его увольнение связано со словами об украинском националисте Степане Бандере. В интервью германским СМИ (в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма) он назвал пособника гитлеровцев «борцом за свободу». Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

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    8 апреля 2025, 17:02 • Новости дня
    Названы главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле

    МИД: Даричев и Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле

    Названы главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Стамбуле пройдут консультации между Россией и США по нормализации работы дипмиссий, которые возглавят посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер, сообщили в МИД РФ.

    В ведомстве указали, что в ближайшие дни в Стамбуле состоится второй раунд консультаций между Россией и США, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. В МИД России подчеркнули, что место проведения, экспертный формат и состав участников встречи останутся неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле, и обе стороны надеются на продуктивное обсуждение, передает ТАСС.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящей встрече с США в Стамбуле Россию будет представлять министерство иностранных дел. Также сообщалось, что Россия и США работают над устранением препятствий для работы посольств в столицах и готовится новая встреча.

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    8 апреля 2025, 11:24 • Новости дня
    Стало известно о крупных проблемах Мерца с внутрипартийной поддержкой

    Мерц столкнулся с резкой критикой из-за уступок СДПГ и падением рейтингов

    Стало известно о крупных проблемах Мерца с внутрипартийной поддержкой
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сталкивается с падающим рейтингом одобрения и критикой со стороны своей консервативной базы, которая обвиняет его в уступках социал-демократам, пишет Politico.

    По данным издания, Мерц столкнулся с резким падением рейтингов и критикой со стороны консервативного крыла своей партии, передает Politico.

    Издание отмечает: сторонники Мерца недовольны тем, что он уступает в коалиционных переговорах с социал-демократами, не выполняя предвыборные обещания о правом курсе партии.

    Несогласие внутри партии стало публичным, когда молодежная организация консерваторов в Кельне написала письмо с выражением недовольства.

    «Мы верили в ваше лидерство и доверяли вам. но для чего? Для партии, поддающейся левому мейнстриму?» – говорится в письме.

    Мерц также столкнулся с критикой за свое соглашение с СДПГ и «Зелеными» о триллионном финансировании обороны и инфраструктуры. Это решение, хоть и поддержанное за рубежом, не нашло отклика у части его электората, считавшего, что Мерц предал принципы финансовой дисциплины.

    Дополнительное давление на Мерца оказывает «Альтернатива для Германии» (AfD), которая усиливает свои позиции, указывая на его уступки в переговорах.

    По данным Deutschlandtrend, консерваторы потеряли три процентных пункта, а AfD на столько же повысила поддержку, достигнув рекордных 24 процентов.

    Кроме того, лидер молодежного крыла ХДС Йоханнес Винкель пригрозил голосовать против коалиции, если не будут учтены консервативные инициативы. Он требует ужесточить миграционную политику и сократить бюрократию для восстановления экономической конкурентоспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик из-за разногласий среди партий. Также сообщалось, что новый канцлер Германии предал свою страну, способствуя ухудшению политической обстановки.

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    8 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Гуево в Курской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены танк, три бронетранспортера, четыре бронемашины и два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2644 автомобиля, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник группировка «Север» сообщила, что уничтожила в Белгородском приграничье более 1 тыс. украинских военных.

    Накануне российские войска освободили Катериновку в ДНР. До этого Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    8 апреля 2025, 10:28 • Новости дня
    Американские генетики воссоздали лютоволка
    Американские генетики воссоздали лютоволка
    @ Colossal Biosciences

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Colossal Biosciences вывела генетически модифицированных волчат, обладающих чертами вымерших черных волков, использовав 20 генов из древней ДНК.

    Ученые из компании Colossal Biosciences смогли создать серых волков, несущих гены древнего вымершего вида – лютоволка, сообщает The New York Times. Эта технология основывается на редактировании генов, и, хотя животные не являются точными копиями древнего предка, они сохраняют ключевые характеристики исчезнувшего вида.

    В результате эксперимента на свет появились три волчонка – два самца и одна самка, которых назвали Ромул, Рем и Халиси.

    Исследователи использовали ДНК, извлеченное из окаменелостей ужасных волков, и внедрили 20 генов в клетки серых волков. Затем созданные эмбрионы были имплантированы в суррогатных матерей-собак.

    Новые волчата обладают плотной белой шерстью и крупными размерами, что является характерными чертами лютоволков. Волчата содержатся на частной территории в северных штатах США.

    Главный научный руководитель Colossal Бет Шапиро заявила, что это успешный случай «восстановления» вида. Однако, по мнению генетика Адама Бойко из Корнеллского университета, новые волки не могут считаться полностью воскрешенными лютоволками, поскольку их поведение и экосистема отличаются от тех, в которых жили их древние предки.

    Colossal также работает над проектами по сохранению других видов, таких как уже вымирающий красный волк. Компания сотрудничает с коренными американскими сообществами, такими как MHA в Северной Дакоте, которые проявляют интерес к проекту по возрождению лютоволков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте.

    В конце прошлого года в провинции Аньхой археологи обнаружили окаменелые останки древней миниатюрной кошки Prionailurus kurteni, которая по размеру сопоставима с черноногой кошкой и могла поместиться на ладони.

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    8 апреля 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру

    Военный аналитик Козюлин: Европейцы не смогут заменить США в вопросах военной помощи ВСУ

    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    @ @USArmyEURAF

    Tекст: Владимир Головашин

    Уход США с важнейшей для поддержки Украины польской военной базы ударит по боеспособности ВСУ. Офису Зеленского придется переосмыслить подходы к логистике и, возможно, смириться с потерей важных разведданных, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта. Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома. Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козлин.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный пункт долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в республике. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Между тем в официальном заявлении объединенного командования вооруженных сил США отмечается, что перемещение американских военных проводится с целью сокращения расходов. Подчеркивается, что полного вывода войск из республики не планируется. Данную информацию подтвердил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Напомним, в начале марта США временно приостановили военную помощь Украине, после чего будущее логистического хаба в Жешуве оказалось под вопросом. Американские войска располагались здесь с 2022 года. При этом еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил истощение оружейных арсеналов Европы и заявил о бесполезности помощи Киеву в связи с подавляющим превосходством России.

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