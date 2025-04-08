Глава «Алросы» заявил о первых признаках восстановления алмазного рынка

Глава «Алросы» заявил о первых признаках восстановления алмазно-бриллиантового рынка

Tекст: Дарья Григоренко

Маринычев в интервью телеканалу «Якутия-24» подчеркнул, что впервые за последние три года цены на бриллианты в определенных категориях начали расти. Он отметил: «Мы видим, что в последнее время наблюдаются первые робкие попытки восстановления рынка», передает ТАСС.

Кроме того, компания ожидает, что восстановление рынка произойдет быстрее, чем прогнозируют мировые аналитики. По словам Маринычева, аналитики предполагают, что полное восстановление должно произойти к 2027 году, однако «Алроса» не исключает возможность более быстрого возвращения к норме.

Генеральный директор подчеркнул, что скорость восстановления будет зависеть от множества факторов, включая мировую экономическую обстановку и спрос на бриллианты.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, за алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы. Европейские трейдеры считают санкционное законодательство ЕС в отношении российских алмазов абсурдным и вызывающим хаос на ювелирном рынке. Международная корпорация De Beers и Ботсвана выступили против решения Группы семи (G7) о запрете на торговлю российскими алмазами.