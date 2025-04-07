Режиссера Петрухина приговорили к четырем годам колонии

Политолог указал на признаки цветной революции в США

Политолог Межуев: Трамп столкнулся с угрозой цветной революции

Tекст: Анастасия Куликова

«Говорить о «цветной революции» в США пока преждевременно, хотя и есть многие ее признаки», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. «Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», – пояснил собеседник.

«В-третьих, в митингах принимают участие студенты», – продолжил эксперт. Он напомнил о студенческих восстаниях, проходивших в Соединенных Штатах вплоть до ухода Ричарда Никсона с поста президента. «Сейчас молодежь пытаются «раскачать» против Трампа», – продолжил политолог.

По его оценкам, происходящие события – это «проба сил» и объявление главе Белого дома «ультиматума». «Речь идет не о свержении республиканца, а о намерении принудить его изменить внутри- и внешнеполитический курс», – пояснил Межуев. Он указал на требования протестующих, среди которых – сокращение влияния Маска на администрацию, оказание давления на Россию для прекращения конфликта на Украине, а также пересмотр тарифной политики.

«Отношения Трампа с «глубинным государством» не совсем антагонистические, как это принято считать. Дело в том, что истеблишмент представлен не только либералам, туда вписываются и члены Республиканской партии, представители бизнеса и прессы. Президент США, проводя свою политическую линию, порой выходит за рамки дозволенного», – рассуждает аналитик.

По его мнению, «красной чертой» стал, в частности, вопрос пошлин. «Deep state считает, что отношение к Европе должно быть более снисходительным. Оно не против, чтобы страны континента проявляли большую самостоятельность в сфере безопасности, но не хотели бы окончательного разрыва с Трансатлантическим союзом», – детализировал Межуев.

«Еще одна тема разногласий – это отношения с Россией. «Глубинное государство» выступает за новые санкции и ограничения для Москвы, а также гарантии для Украины», – добавил политолог. Собеседник допускает, что Трамп будет вынужден пойти на поводу у этих требований. «Он уже начал пересматривать тарифы против некоторых стран. Не исключено, что американский лидер внесет некоторые коррективы в свой курс по отношению к российской стороне», – считает эксперт.

«Однако если республиканец продолжит «вольничать», то, я думаю, нависшая над ним угроза может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует силу в полной мере и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками». Вместе с тем, переворот – если ситуация будет развиваться по этому сценарию – опасен для США: существует вероятность, что не все штаты подчинятся», – подчеркнул Межуев.

Напомним, в четверг Барак Обама призвал граждан США, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Дональда Трампа. Экс-президент США выступил с соответствующей речью в колледже Гамильтона в Клинтоне. Он обвинил правительство республиканца в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны.

Политик указал на важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его мнению, подвергаются эрозии. «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – передает слова Обамы The Washington Post.

Демократ также выразил несогласие с экономической политикой действующего президента, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Обама призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей.

Примечательно, но спустя несколько дней в ряде городов США прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). «Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?», – прокомментировал события в Штатах глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, американские граждане в ходе манифестаций выражают недовольство не только политикой действующего президента, но и бизнесмена Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Митингующие требуют прекращения «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивают: сейчас Штаты практически оказались на грани двух революций – экономической и «цветной».

Формальной причиной для начала протестов стали веденные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.