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Песков заявил о неспокойной ситуации на рынке нефти
Песков сообщил о негативном влиянии пошлин США на мировую цену нефти
Российские власти внимательно следят за ситуацией на мировом рынке нефти, которую пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неспокойной из-за введения США пошлин на ряд стран.
Ситуация на мировом рынке нефти стала чрезвычайно неспокойной из-за решения США ввести пошлины в отношении большинства стран мира, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские власти пристально следят за изменениями в этой сфере.
По последним данным, на лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года опустилась ниже 63 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года. Это показатель, который имеет важное значение для российского бюджета и влияет на экономическую стабильность страны, подчеркнул Песков на брифинге.
Пресс-секретарь отметил, что текущая ситуация характеризуется как чрезвычайно напряженная и эмоционально перегруженная. Песков добавил, что решение США о введении пошлин стало одной из основных причин текущих изменений на рынке нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снизились более чем на 2% на фоне сохраняющихся опасений вокруг состояния экономики США.