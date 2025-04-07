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Цены на нефть снизились более чем на 2%
Мировые цены на нефть снизились более чем на 2%, Brent торгуется ниже 64 долларов
Мировые цены на нефть в понедельник снизились более чем на 2% на сохранении опасений вокруг состояния экономики США.
Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.23 снижалась на 2,15% – до 64,14 доллара за баррель, показатель достигал в ходе торгов ниже 64 долларов за баррель с впервые с 14 апреля 2021 года, а майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18%, до 60,61 доллара, передает РИА «Новости».
«Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения вероятности рецессии в США, а также на фоне, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается», – цитирует Bloomberg аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена.
Нефтяные котировки продолжают падение на фоне «медвежьих» факторов. В четверг восемь стран ОПЕК+ с «добровольными» (то есть дополнительными к уже имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи – Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман – договорились ускорить выход из ряда ограничений. Уже с мая они будут добывать на 411 тыс. баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
Кроме того президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении «взаимных пошлин» на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли.