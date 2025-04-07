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    Почему беспилотники сильнее даже боевых лазеров
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    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    16 комментариев
    7 апреля 2025, 13:31 • Новости дня

    ВС России поразили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам управления беспилотниками, сообщили в Минобороны.

    Кроме того,  удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах.

    Средствами ПВО сбиты три снаряда РСЗО HIMARS и 95 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотников, 601 ЗРК, 22 710 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц спецтехники.

    В минувшие выходные ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. А до этого ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

    За прошлую неделю ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.

    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

    По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    7 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Житель Дзержинска помог ВС России освободить город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Дзержинска в ДНР Роман Давидович содействовал российским военным в освобождении города, обозначив на картах позиции ВСУ, которые окапывались и строили блиндажи вдоль путей и в пустующих домах.

    Житель Дзержинска, Роман Давидович, рассказал, как помог российским военным в освобождении города, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что активно предоставлял информацию о позициях украинских военных, отмечая их расположение на картах. По его словам, украинские военные окапывались и строили блиндажи вдоль дорог, в посадках и в пустых домах.

    Давидович подчеркнул, что, когда российские войска начали входить в город, он изначально не мог поверить в происходящее. Однако вскоре он начал помогать одному из военных, известному под позывным «Голландец», передвигаясь по городу пешком и указывая на выявленные позиции украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, где украинские солдаты обстреляли позиции с собственными сослуживцами, а также начали применять FPV-дроны повышенной дальности.

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    7 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область, уничтожив при этом значительное количество техники и личного состава противника.

    Как сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», войска группировки «Север» продолжают удерживать позиции на границе с Белгородской областью, успешно отражая атаки сил ВСУ. В результате попытки прорыва в направлении Поповки было уничтожено несколько подразделений противника, включая 39-ю бригаду береговой обороны.

    Украинская сторона усилила свою группировку, перебрасывая на границу подразделения различных бригад, включая 225-й и 33-й отдельные штурмовые полки, 47-ю отдельную механизированную бригаду и другие. На фоне этого продолжается зачистка приграничных территорий Суджанского района, где уничтожаются разрозненные группы противника.

    Отмечается, что на Сумском направлении враг не оставляет попыток сохранить контроль над приграничной территорией, перебрасывая новые подразделения. Однако благодаря действиям российских операторов беспилотных летательных аппаратов, были уничтожены штурмовые группы и техника ВСУ.

    За прошедшие сутки противник потерял свыше 280 человек и значительное количество техники, включая бронемашины, минометы и беспилотные аппараты. Группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь территории, контролируемой противником.

    Ранее ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    До этого группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области.

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    6 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области

    Группировка войск «Север» освободила Басовку в Сумской области

    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий, что подтвердило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Сумском направлении успешно отразили атаки ВСУ, сорвав их планы на прорыв. Также сообщалось, что ВС России предотвратили попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Кроме того, ранее российский ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области, что существенно ослабило их оборонительные способности.

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    7 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники ЕС расстроены тем, что не вовлечены в переговорный процесс по Украине, но это естественно и неизбежно, считает постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

    «Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

    До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    7 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Макрона обвинили во втягивании Франции в «абсурдную кровавую авантюру»

    Le Point: Макрон противодействует действиям США и России для мира на Украине

    Макрона обвинили во втягивании Франции в «абсурдную кровавую авантюру»
    @ Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон втягивает страну «в кровавую и абсурдную авантюру», в то время как США и Россия стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил обозреватель Le Point Жерар Аро.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению обозревателя Жерара Аро из Le Point втягивает страну в «кровавую и абсурдную авантюру». Аро отмечает, что в то время как лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, прилагают усилия для достижения мира, Макрон, по причинам, связанным с внутренней политикой, противодействует их инициативам, пишут «Ведомости».

    Автор статьи считает, что Франции следовало бы предоставить России и США самостоятельно решать судьбу Украины, независимо от их решений. По его мнению, это не должно касаться Франции, и поражение Украины не повлечет за собой последствий для безопасности страны. Аро пишет, что США стремятся выйти из конфликта быстро, в то время как Россия не отказывается от своих амбиций в отношении Украины.

    Жерар Аро также подчеркивает, что если Европа согласится с таким сценарием, это будет означать, что «применение силы позволило Путину достигнуть своих целей», нанеся поражение Западу. Это бросает вызов позициям Европы в отношении поддержки Украины.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что французская армия начинает копировать военный опыт России.

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    6 апреля 2025, 15:30 • Новости дня
    Российские войска приблизились к снабжающей ВСУ Юнаковке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Басовки позволило российским военным приблизиться к трассе в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение ВСУ в Курской области, рассказали в российских силовых структурах.

    Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины и тем самым приблизились к Юнаковке, передает ТАСС. Информация поступила от российских силовых структур. По словам собеседника агентства, российские бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    7 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 дней, начиная с 18 марта, ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, заявили в Минобороны.

    За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В частности, в Ростовской области 6 апреля в 1.22 в результате атаки украинского беспилотника на энергообъект филиала ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии Новочеркасской ГРЭС.

    В 2.55 из-за атаки дрона на объект филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отключилась высоковольтная линия. Без электроснабжения оказались около 1 тыс. потребителей в Мясниковском районе, сообщили в Минобороны.

    В тот же день в Воронежской области в 7.30 в результате атаки БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» и повреждения проводов в пролете опор без электричества остались жители села Калинино Борисоглебского района.

    В Херсонской области 6 апреля в 22.15 была совершена атака украинского БПЛА на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

    В то же время в Донецкой народной республике 6 апреля в 18.14 в ходе намеренного артобстрела ВСУ электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» произошло отключение трансформатора с последующим возгоранием. Без электричества осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке.

    А 7 апреля в Брянской области в 6.05 в результате обстрела ВСУ была отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», отметили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты

    А днем ранее ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики.

    МИД обвинил Киев в терроризме из-за ударов по энергетике России.

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    7 апреля 2025, 07:25 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 19 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы ПВО за ночь сбили 19 украинских беспилотников, из которых 13 были перехвачены над Азовским морем, а остальные над Краснодарским краем, Брянской областью и Крымом.

    Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Согласно данным ведомства, 13 из них были уничтожены над акваторией Азовского моря. Остальные дроны были сбиты над Краснодарским краем, Брянской областью и Крымом.

    Представители Минобороны уточнили, что из шести дронов, сбитых на территории России, четыре были уничтожены в Краснодарском крае, а по одному – в Брянской области и в Республике Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Россией, в то время как ПВО также поразила украинские БПЛА в Ростовской области, а Польша подняла истребители из-за активности России на Украине.

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    7 апреля 2025, 03:55 • Новости дня
    МИД Мали: Урегулирование с Украиной должно учесть безопасность России

    Министр иностранных дел Мали заявил о поддержке интересов безопасности России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп поддержал инициативы по мирному урегулированию с Украиной, подчеркнув важность учета интересов безопасности России.

    Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в интервью РИА «Новости» выразил поддержку мирным инициативам между Россией и Украиной, отметив, что в этом процессе необходимо учитывать интересы безопасности Москвы. «Мали и АГС (Альянс государств Сахеля) в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, миру, учитывающему интересы безопасности России», – заявил Диоп.

    Глава МИД Мали подчеркнул, что мир между Россией и Украиной принесет пользу не только этим странам, но и мировой экономике в целом, включая страны Сахеля. Это облегчит поставки российских и украинских товаров тем, кто в них нуждается. «Мир между Россией и Украиной будет полезен для всего мира, для стабильности, а также для мировой экономики, экономики наших стран, поэтому мы это поддерживаем», – отметил он.

    Министры иностранных дел из Мали, Буркина-Фасо и Нигера недавно посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, чтобы провести первые консультации между Альянсом государств Сахеля и Россией. Диоп сообщил, что стороны договорились о регулярных консультациях не реже одного раза в год, и следующая встреча пройдет в одной из стран Сахеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля. Лавров подчеркнул, что действия Украины дестабилизируют ситуацию в Африке. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

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    7 апреля 2025, 11:07 • Новости дня
    В центре Киева взорвался автомобиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Киева возле станции метро «Олимпийская» произошел взрыв автомобиля, сообщило украинское издание «Новости. LIVE».

    В центре Киева, возле станции метро «Олимпийская», произошел взрыв автомобиля, сообщает ТАСС. Инцидент был зафиксирован украинским изданием «Новости. LIVE», которое опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как над местом взрыва поднимается большой столп дыма.

    На данный момент власти Украины не предоставили никаких комментариев по поводу случившегося. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ведут работы по ликвидации последствий взрыва. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ивано-Франковске у железнодорожного вокзала произошел взрыв. Женщина в Николаеве с сумкой подошла к военным и устроила взрыв возле кафе, вследствие чего погибли два человека и восемь получили ранения. В центре Киева в августе 2024 года в кафе взорвалась граната.

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    7 апреля 2025, 07:45 • Новости дня
    Российские силы не позволили ВСУ накопить резервы под Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы регулярно наносят удары по резервам ВСУ под Часовым Яром, препятствуя украинским контрнаступлениям, сообщил командир взвода с позывным «Миссионер».

    Российские подразделения активно противостоят попыткам Вооруженных сил Украины (ВСУ) накапливать резервы под Часовым Яром, сообщает РИА «Новости». Командир штурмового взвода отряда «Русь» Добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Миссионер», рассказал о регулярных артиллерийских ударах по украинским резервам. Он отметил, что такая тактика не только разрушает запасы, но и ослабляет боеспособность личного состава противника.

    «Миссионер» подчеркнул, что ВСУ пытаются использовать стратегии, направленные на выманивание российских штурмовиков в так называемый «огневой мешок». Это делается для того, чтобы заманить их в заранее подготовленные неблагоприятные для боя позиции. Однако, по словам командира, такие попытки украинской стороны не приводят к успеху.

    Он также отметил, что украинские силы не могут осуществлять прямые контрнаступательные действия на этом направлении из-за отсутствия результата. Российские войска проводят последовательные операции, которые препятствуют противнику накапливать силы. Позиции ВСУ, которые обнаруживаются, оперативно уничтожаются, что не позволяет противнику перейти в глубокую оборону или эффективно контратаковать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре. ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Российские войска сковали силы ВСУ, что значительно осложнило их действия в Часовом Яре.

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    7 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили бронетехнику при освобождении Успеновки в ДНР

    Группировка «Центр» уничтожила 10 единиц бронетехники в боях за Успеновку

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе боев за освобождение Успеновки в ДНР военнослужащие группировки «Центр» уничтожили 10 единиц бронетехники, используя различные тактики для преодоления обороны противника.

    Штурмовики российского соединения «Центр» уничтожили десять единиц бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боёв за освобождение населённого пункта Успеновка в Донецкой Народной Республике, передаёт РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщило, что одной из сложностей при операции стало взятие двухэтажного здания школы, использованного противником в качестве укрепления. Российские военнослужащие также столкнулись с необходимостью преодоления прямого участка открытой местности перед Успеновкой и активным использованием ВСУ ударных дронов.

    По данным министерства, украинские силы применяли дроны с новой тактикой, когда дрон, находясь в режиме ожидания на земле, немедленно взлетает и атакует при приближении техники или человека. Для преодоления трудностей открытой местности российские военные использовали мотоциклы и самокаты, позволяющие лучше слышать подлет дронов.

    В одном из эпизодов россияне проникли в тыл ВСУ и заминировали трассу снабжения. Командир мотострелкового батальона Даба Бадмажапов сообщил, что российские силы уничтожили БМП-1 и Hummer, а всего в боях за Успеновку было уничтожено 10 единиц техники.

    Российским штурмовикам удалось зайти в населённый пункт мелкими группами, используя укрытия и лесопосадки. Все действия координировались с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Министерство обороны России заявило, что 4 апреля Успеновка была освобождена.

    На другом участке фронта в Курской области российская группа вертолетов уничтожила блиндажи с личным составом ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что в операции участвовали вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ, которые нанесли удары по заранее определённым координатам.

    В то же время на южнодонецком направлении фронт продвигается со скоростью 1,5-2 км в день, сообщил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным «Алтай». Российские танковые экипажи обеспечивают поддержку мотострелковым подразделениям, нанося удары по позициям ВСУ с высокой точностью благодаря корректировке операторов БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Вооруженные силы продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ в Курской области, уничтожив более 72 тыс. военнослужащих и значительное количество техники. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, что было подтверждено Минобороны. В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

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