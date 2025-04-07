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Кремль не стал комментировать арест имущества Чубайса
Песков отказался комментировать арест имущества Чубайса по иску «Роснано»
Кремль воздержался от комментариев по поводу ареста имущества Анатолия Чубайса на сумму 5,6 млрд рублей, наложенного Арбитражным судом Москвы по иску «Роснано».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать арест имущества бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса. Это решение связано с иском компании «Роснано» к Чубайсу и еще семи лицам, сообщает ТАСС.
Арбитражный суд Москвы ранее принял решение наложить арест на денежные средства и имущество на общую сумму 5,6 млрд рублей. Песков подчеркнул: «Это связано с судебными разбирательствами, мы никоим образом не будем их комментировать».
Ранее Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано».
Замруководителя компании «УК Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета Марина Касенкова задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, ущерб государству составил 43 млрд рублей.
Госкорпорацию «Роснано» признали потерпевшей в деле о злоупотреблении полномочиями, обвиняемыми по которому проходят три топ-менеджера компании.