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    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    16 комментариев
    7 апреля 2025, 11:33 • Новости дня

    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области

    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов, автомобилей и кладбищ при отступлении

    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ при отступлении минировали всё на пути.

    По его словам, мины были обнаружены в жилых домах, автомобилях и даже на кладбищах. «Саперы рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали всё что попадалось на пути: жилые дома, машины, даже кладбища», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что все населенные пункты в приграничной зоне будут тщательно проверены на предмет взрывоопасных предметов. Уже увеличено число саперов до тысячи человек, в работу также будут вовлечены МЧС и «Барс-Курск».

    По словам врио губернатора, расчистка территории и восстановление инфраструктуры предстоит огромная. Хинштейн подчеркнул, что несмотря на опасность в приграничье, будет произведена работа по восстановлению домов, храмов, школ и больниц.

    Хинштейн ранее посещал два освобожденных от ВСУ села в Суджанском районе, где осмотрел разрушения и оценил текущую ситуацию. Он отметил, что лично убедился в высоком уровне риска для жителей региона.

    Источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

    Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

    Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.

    6 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    ВС России продолжили выбивать ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные вытесняют подразделения ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области, несмотря на упорное сопротивление и попытки командования ВСУ удержать позиции любой ценой.

    Российские военнослужащие продолжают наступление на позиции украинских сил, выбивая их из населенных пунктов Гуево и Олешня в Курской области, сообщает ТАСС. Встречая сопротивление, российские бойцы настойчиво продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских подразделений.

    Источник в силовых структурах отметил, что командование ВСУ стремится любой ценой сохранить контроль хотя бы над небольшими участками российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    6 апреля 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков

    Российская группировка «Запад» уничтожила 250 боевиков и 5 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что в течение суток российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских боевиков. Также были уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

    Бигма уточнил: «Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов». По его словам, расчеты ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

    Кроме того, в ходе боевых действий российские силы уничтожили танк Т-72, два автомобиля и роботизированную платформу. В результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия западного производства и десять минометных расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей. Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок.

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    6 апреля 2025, 14:09 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 72 тыс. военнослужащих на Курском направлении
    ВСУ потеряли более 72 тыс. военнослужащих на Курском направлении
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ в Курской области, уничтожив более 72 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Как сообщает Telegram-канал МО, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные военные действия против украинских формирований в Курской области. За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 72 320 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Среди уничтоженной техники противника числятся 404 танка, 331 боевая машина пехоты и 296 бронетранспортеров. Также были нейтрализованы 2630 автомобилей и 595 артиллерийских орудий. Подразделения ВС РФ уничтожили 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.

    Кроме того, российские военные уничтожили 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 123 станции радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО. Среди прочей техники были уничтожены 56 единиц инженерной техники, включая 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77 и другие боевые машины.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, и российские военные намерены продолжать разгром противника на Курском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    5 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков, Храповщины и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 бронемашины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области. В пятницу также сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    4 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названо число пропавших без вести в Курской области солдат ВСУ

    Число пропавших без вести военных ВСУ в Курской области превысило семь тысяч

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области общее число пропавших без вести солдат ВСУ превышает семь тысяч человек, часть из которых возможно сгорели в технике, сообщил источник в группировке войск «Север».

    Как указал источник, по предварительным оценкам, в Курской области численность пропавших без вести среди Вооруженных сил Украины превышает семь тысяч человек. Некоторые из них могли погибнуть в технике, а других нашли только в виде остатков и фрагментов тел, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что в списках потерь 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ числятся 600 пропавших без вести военнослужащих. Бригада за время участия в боевых действиях в Курской области дважды пополняла личный состав, что указывает на значительные потери.

    По данным источника, при штатной численности бригады примерно в четыре тысячи человек, боевой состав, включающий три батальона и разведывательную роту, насчитывает около 1100 военных. Это означает, что по документам каждый второй штурмовик бригады числится пропавшим без вести.

    Он также подчеркнул, что реальные потери украинской армии могут быть значительно выше, чем указано в официальных документах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. В среду сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники.

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    5 апреля 2025, 04:41 • Новости дня
    ВСУ потеряли 15 механизированных бригад в Курской области

    Источник: ВСУ потеряли 15 механизированных бригад в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в ходе вторжения в Курскую область понесла значительные потери, включая 15 механизированных бригад, это более 72 тыс. человек, сообщил источник в группировке войск «Север».

    В числе потерь ВСУ в регионе – 22 тыс. убиты, свыше 50 тыс. ранены, сказал собеседник РИА «Новости».

    Эти данные получили при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. В основе расчетов лежат данные о потерях 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, где 600 военнослужащих числятся пропавшими без вести. Бригада, насчитывающая 4 тыс. человек, дважды пополняла личный состав.

    Представитель группировки добавил, что по документам каждый второй штурмовик пропал без вести. «На самом деле потери, скорее всего, значительно выше», – отметил источник. По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди украинских войск в регионе превышает 7 тыс. человек. Из них часть погибла в технике, других нашли лишь в виде фрагментов и останков.

    Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков.

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    6 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области

    ПВО сбила украинские дроны в Ростове-на-Дону и других районах области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону и прилегающими районами, пострадавших нет, ведется проверка падения обломков.

    Как передает РИА «Новости», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах региона, включая Ростов-на-Дону, Аксайский, Мясниковский и Октябрьский сельские районы.

    В своем Telegram-канале Слюсарь написал: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах».

    По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Однако оперативные службы продолжают проверку информации о возможном падении обломков дронов на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.

    Слюсарь также подчеркнул важность готовности и быстроты реагирования сил ПВО в обеспечении безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников.

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    6 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Девочка из курского Гуево помогла раненым при обстреле родителям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одиннадцатилетняя Олеся из Гуево в Курской области оказала первую помощь родителям после обстрела ВСУ, при котором ее мать была ранена в руку, а отец получил контузию.

    Одиннадцатилетняя Олеся из села Гуево в Курской области рассказала агентству РИА «Новости» о помощи, которую она оказала своим родителям после обстрела ВСУ. По словам девочки, после обстрела ее мать получила ранение от осколка, который повредил ее руку. Олеся обработала рану перекисью водорода и перевязала руку. Отец девочки также пострадал – он получил контузию и частично потерял слух.

    Олеся отметила, что во время обстрела находилась на лестнице и не услышала звука снаряда. Она увидела, как ее отец сползает по ступенькам, и сразу же начала оказывать помощь раненым родителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продолжили выбивать ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области, в то время как ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево; сообщалось, что Вооруженные силы Украины не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, предназначенных для защиты их позиций от российских сил.

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    5 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево

    ВСУ обстреляли группу эвакуируемых из Гуево с несовершеннолетней девочкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ артиллерией обстреляли группу мирных жителей, включая девочку, во время эвакуации из Гуево в Курской области.

    В ходе эвакуации мирных жителей из приграничного района Гуево в Курской области, украинские вооруженные силы открыли артиллерийский огонь по группе, в которой находилась несовершеннолетняя девочка, сообщает РИА «Новости». Эвакуацию организовали военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

    Девочка по имени Олеся, попавшая под обстрел, рассказала, что их группа начала движение после выхода из подвала, но вскоре попала под обстрел. Она описала, как они двигались на улицу, падали и снова укрывались от снарядов, а затем продолжили путь через лес, избегая обнаружения беспилотниками.

    По словам Олеси, лесной маршрут был заминирован: на тропинке были натянуты растяжки, установлены баклажки, а также валялись дроны. Она отметила, что российские бойцы аккуратно провели ее семью через это опасное минное поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские войска не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

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    5 апреля 2025, 17:53 • Новости дня
    Добровольцы закрасили оскорбительные надписи ВСУ на памятнике в Курской области

    Добровольцы закрасили надписи ВСУ на оскверненном памятнике в Курском районе

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области добровольцы из батальона «Курчатов» закрасили оскорбительные надписи, оставленные солдатами ВСУ на памятнике советским воинам, и убрали территорию мемориала в селе Казачья Локня.

    Добровольцы из батальона «Курчатов» закрасили оскорбительные надписи, оставленные солдатами Вооруженных сил Украины на памятнике советским солдатам в селе Казачья Локня Курской области, передает ТАСС.

    Добровольцы также провели уборку на территории мемориала, восстановив его прежний вид. По словам командира добровольческого батальона с позывным Дед, они не могут оставаться в стороне, когда видят подобные акты вандализма.

    Мемориал был сильно осквернен: на груди статуи красноармейца синей краской написано нецензурное слово, на спине нарисован мужской половой орган, а красные звезды были разукрашены в желто-синие цвета украинского флага.

    Военный священник, протоиерей Александр Зинченко, отметил, что ветеранам, защищавшим Отечество, было бы стыдно за действия своих потомков, он подчеркнул важность восстановления мемориалов. Добровольцы уверены, что власти восстановят оскверненные мемориалы.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского гражданина Вальдаса Барткявичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

    Следствием установлено, что 11 ноября Барткявичюс и иные лица, применяя фотосъемку, осквернили и повредили указанный монумент.

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    6 апреля 2025, 09:40 • Новости дня
    ВС России эвакуировали более 700 человек из Суджанского района

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С марта российские военные эвакуировали из суджанского приграничья в Курской области 713 человек, продолжая обеспечивать безопасность местных жителей.

    Российские военные с 10 марта проводят эвакуацию жителей Суджанского района, расположенного в приграничной зоне, сообщает ТАСС. За это время удалось вывезти в безопасные районы 713 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области. Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи, чтобы обеспечить ей безопасность. МЧС ранее эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек.

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    4 апреля 2025, 14:22 • Новости дня
    Система ПВО сбила пять украинских дронов в Белгородской и Курской областях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что в период с 11.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них три дрона были сбиты над территорией Белгородской области, а два БПЛА – над территорией Курской области.

    3 апреля в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в шести областях, включая Брянскую и Курскую.

    В среду в Белгородской области на хуторе Масычево и в поселке Степное три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников.

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    7 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили бронетехнику при освобождении Успеновки в ДНР

    Группировка «Центр» уничтожила 10 единиц бронетехники в боях за Успеновку

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе боев за освобождение Успеновки в ДНР военнослужащие группировки «Центр» уничтожили 10 единиц бронетехники, используя различные тактики для преодоления обороны противника.

    Штурмовики российского соединения «Центр» уничтожили десять единиц бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боёв за освобождение населённого пункта Успеновка в Донецкой Народной Республике, передаёт РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщило, что одной из сложностей при операции стало взятие двухэтажного здания школы, использованного противником в качестве укрепления. Российские военнослужащие также столкнулись с необходимостью преодоления прямого участка открытой местности перед Успеновкой и активным использованием ВСУ ударных дронов.

    По данным министерства, украинские силы применяли дроны с новой тактикой, когда дрон, находясь в режиме ожидания на земле, немедленно взлетает и атакует при приближении техники или человека. Для преодоления трудностей открытой местности российские военные использовали мотоциклы и самокаты, позволяющие лучше слышать подлет дронов.

    В одном из эпизодов россияне проникли в тыл ВСУ и заминировали трассу снабжения. Командир мотострелкового батальона Даба Бадмажапов сообщил, что российские силы уничтожили БМП-1 и Hummer, а всего в боях за Успеновку было уничтожено 10 единиц техники.

    Российским штурмовикам удалось зайти в населённый пункт мелкими группами, используя укрытия и лесопосадки. Все действия координировались с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Министерство обороны России заявило, что 4 апреля Успеновка была освобождена.

    На другом участке фронта в Курской области российская группа вертолетов уничтожила блиндажи с личным составом ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что в операции участвовали вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ, которые нанесли удары по заранее определённым координатам.

    В то же время на южнодонецком направлении фронт продвигается со скоростью 1,5-2 км в день, сообщил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным «Алтай». Российские танковые экипажи обеспечивают поддержку мотострелковым подразделениям, нанося удары по позициям ВСУ с высокой точностью благодаря корректировке операторов БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Вооруженные силы продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ в Курской области, уничтожив более 72 тыс. военнослужащих и значительное количество техники. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, что было подтверждено Минобороны. В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

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    7 апреля 2025, 06:31 • Новости дня
    Генпрокуратура сообщила о 79 осужденных за вторжение в Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, включая военных Украины и иностранных наемников, осуждая их на сроки от 13 лет до пожизненного, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

    Как передает ТАСС, к началу апреля российские суды завершили рассмотрение сорока уголовных дел, связанных с нападением на Курскую область, осудив 79 человек. Среди осужденных оказалось 4 офицера и 62 военнослужащих рядового и сержантского состава Вооруженных сил Украины. Также среди них 13 иностранных наемников из Новой Зеландии, Британии, Грузии, Соединенных Штатов и Литвы.

    Как сообщает Генпрокуратура России, большинство обвиняемых получили сроки от 13 лет лишения свободы до пожизненных заключений. Примечательно, что 11 человек были осуждены заочно, поскольку находятся в розыске. В их число входят один украинский военнослужащий и 10 иностранных наемников.

    Дела рассматривались с декабря 2024 года по март 2025 года с участием военных прокуроров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет также завел дело после сброса бомбы с дрона украинскими боевиками на людей в Курской области. Следственный комитет завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в Курской области.

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