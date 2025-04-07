Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области

Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов, автомобилей и кладбищ при отступлении

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, мины были обнаружены в жилых домах, автомобилях и даже на кладбищах. «Саперы рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали всё что попадалось на пути: жилые дома, машины, даже кладбища», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все населенные пункты в приграничной зоне будут тщательно проверены на предмет взрывоопасных предметов. Уже увеличено число саперов до тысячи человек, в работу также будут вовлечены МЧС и «Барс-Курск».

По словам врио губернатора, расчистка территории и восстановление инфраструктуры предстоит огромная. Хинштейн подчеркнул, что несмотря на опасность в приграничье, будет произведена работа по восстановлению домов, храмов, школ и больниц.

Хинштейн ранее посещал два освобожденных от ВСУ села в Суджанском районе, где осмотрел разрушения и оценил текущую ситуацию. Он отметил, что лично убедился в высоком уровне риска для жителей региона.

Источники в группировке «Север» сообщали, что российские войска сломали сопротивление противника в Суджанском приграничье, установив контроль над селом Гоголевка.

Ранее стало известно, что ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области.

Напомним, российские военные уже зачистили МАПП «Суджа» и установили там флаг России.