Ураганный ветер в Сибири объяснили перепадом давления

Tекст: Дмитрий Зубарев

В эти выходные Сибирь столкнулась с мощным ураганным ветром, причиной которого стала зона значительного перепада давления и температур. Как передает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что появление ветра обусловлено взаимодействием мощного циклона и антициклона, что создало резкие перепады давления в атмосфере.

Вильфанд уточнил, что данное явление связано с так называемым высокоградиентным полем. Это происходит, когда на небольшой территории сталкиваются области низкого и высокого давления, что сопровождается значительными перепадами температур. В результате, в некоторых районах Сибири скорость ветра достигала 33-36 м/с.

По данным Вильфанда, ветер начал стихать к вечеру воскресенья, и, по прогнозам, к утру понедельника порывы будут значительно слабее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске пенсионерка упала с балкона во время сильного ветра, а в Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра; кроме того, в Красноярском крае сообщалось, что вероятной причиной массовых пожаров стали погодные условия.