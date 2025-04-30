Сырский усилил подразделения ВСУ резервами на Красноармейском направлении

Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

Tекст: Денис Тельманов

Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

«Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.