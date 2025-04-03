Захарова напомнила Вучичу о роли Красной армии при освобождении Югославии

Tекст: Ольга Иванова

По словам Вучича, сербская армия освободила Югославию от нацистов в основном своими силами. Захарова выразила удивление этой формулировкой, подчеркнув, что в год 80-летия Победы важно помнить вклад Красной армии в освобождение Европы, в том числе Югославии, передает РИА «Новости».

Захарова напомнила, что около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии погибли, освобождая Югославию, из них более четырех тысяч пали в боях за Белград осенью 1944 года. Она также отметила, что в составе Народно-освободительной армии Югославии воевали около 6000 советских граждан, из которых полторы тысячи погибли. Более 2000 советских солдат и офицеров были награждены югославскими орденами и медалями.

Дипломат также добавила, что в Сербии заботятся о 49 захоронениях советских воинов, а российские представители приняли участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда. Захарова выразила надежду, что высказывание Вучича было лишь неудачной формулировкой, и призвала сербских коллег не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.

Важной датой для Сербии считается 20 октября 1944 года, когда завершилась Белградская операция, в которой участвовали части 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Толбухина, а также бойцы НОАЮ Иосипа Броз Тито. В центре Белграда находится мемориал, посвященный павшим бойцам Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии, где горит Вечный огонь.

Ранее Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной армии.