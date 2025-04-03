В Москве начался суд над отправлявшим военным бомбы по заданию украинских спецслужб

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй западный окружной военный суд Москвы приступил к рассмотрению дела повара Вадима Чалого, которому предъявлены обвинения в покушении на теракты и незаконном хранении взрывных устройств, сообщает РИА «Новости». В ходе судебного заседания Чалый признал свою вину, раскаялся и публично извинился перед потерпевшими.

Следствие установило, что Чалый использовал курьерскую службу для отправки взрывных устройств, замаскированных под «подарки от сослуживцев», трем полковникам ВС РФ. Однако, благодаря тому, что получатели находились в командировках, никто не пострадал, так как посылки не были вскрыты .

Обвинение утверждает, что Чалый действовал по заданию украинских спецслужб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили отправку бомб участникам специальной военной операции на Украине, замаскированных под парфюм. Сообщалось, что арестован человек, который занимался рассылкой парфюмерии с бомбами военным. Ранее в аэропорту Кишинева нашли взрывчатку, которая предположительно прибыла с Украины.