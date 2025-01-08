То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.19 комментариев
В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку из Украины
Взрывчатка из Кишинева была отправлена с Украины и предназначалась для Грузии
В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатку, замаскированную под игрушечный автомобиль, отправленную с Украины в Грузию.
Как передает ТАСС, в аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатое вещество в одной из посылок. Объект был замаскирован под игрушечный автомобиль и предназначался для доставки в Грузию. Источники радиостанции Pulsmedia сообщили, что посылка была отправлена с Украины.
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