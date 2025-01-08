В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку из Украины

Взрывчатка из Кишинева была отправлена с Украины и предназначалась для Грузии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатое вещество в одной из посылок. Объект был замаскирован под игрушечный автомобиль и предназначался для доставки в Грузию. Источники радиостанции Pulsmedia сообщили, что посылка была отправлена с Украины.



Полиция Молдавии сообщила во вторник, что специалисты центра технико-криминалистической экспертизы были вызваны для обезвреживания подозрительного предмета, который был успешно нейтрализован. На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя и получателя опасной посылки.

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