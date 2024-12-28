Пытавшийся подорвать офицера Минобороны и блогера террорист рассказал подробности покушения

Tекст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с показаниями мужчины опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

«В этом доме, в мастерской за гаражом, находится взрывное устройство. Справа, под верстаком стоит ведро. В ведре – мешок. В мешке – пакет кошачьего наполнителя. В наполнителе закопано устройство», – заявил задержанный.

В ролике показано, как специальный саперный робот извлек из мастерской мешок с предполагаемым самодельным взрывным устройством.

«В Telegram-канале я комментировал записи, мне пришло сообщение от неизвестного человека, что он готов предложить работу на ГУР (минобороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Я согласился», – пояснил подозреваемый.

С ним связался куратор, который указал местонахождение тайника со взрывным устройством. Он приказал ему заложить бомбу под машину известного блогера или под ворота перед его домом.

«Я заболел, операцию было решено отменить. Взрывное устройство хранил у себя в мастерской до дальнейших распоряжений. Также куратор предоставил мне новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определенный автомобиль высокопоставленного военнослужащего», – добавил злоумышленник.

Машину планировалось заминировать ранее переданным ему устройством.

В субботу ФСБ России предотвратила теракты против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера. Ведомство указывало, что злоумышленник взял взрывное устройство из тайника в Московской области.