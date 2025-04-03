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Суд признал геноцидом действия нацистов в Новгородской области
Суд в Новгороде признал геноцидом действия фашистов против жителей и военнопленных
Новгородский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны, унесшие жизни 309 тыс. человек.
Новгородский областной суд признал действия немецко-фашистских захватчиков на территории области в годы Великой Отечественной войны геноцидом, сообщает ТАСС.
Суд постановил, что действия оккупантов и их пособников против жителей и военнопленных были военными преступлениями и преступлениями против человечества, нацеленными на уничтожение народов СССР.
Заявление о признании геноцида было подано областным прокурором Сергеем Швецовым. Как уточнила прокуратура, общие потери региона за период с июля 1941-го по февраль 1944 года составили более 309 тыс. человек. Было угнано на принудительные работы не менее 169767 человек, уничтожено не менее 186760 военнопленных Красной армии.
В ходе процесса были изучены архивные документы, заключения экспертов и показания свидетелей, среди которых были бывшие малолетние узники. Ранее, в 1947 году, в Новгороде судили девятнадцать военных преступников, включая немецкого генерала Курта Герцога, который затем был приговорен к 25 годам заключения за массовые расправы.
В 2020 году Солецкий районный суд признал геноцидом массовое убийство мирных жителей в Жестяной Горке. Этот прецедент стал толчком для аналогичных судебных процессов в других регионах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, преступления нацистов в Северной Осетии признали геноцидом. Также сообщалось, что преступления фашистов в годы Великой Отечественной войны в Запорожской области признаны геноцидом. Процесс по признанию геноцида нацистов в СССР находится в финальной стадии.