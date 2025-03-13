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Преступления нацистов в Северной Осетии признали геноцидом
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Северной Осетии в годы войны
Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания удовлетворил заявление прокуратуры о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны, сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом, передает ТАСС.
Решение суда удовлетворило заявление прокуратуры региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности тех деяний, что были совершены немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Северо-Осетинской АССР в годы Великой Отечественной войны.
В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что суд признал геноцидом как установленные, так и вновь выявленные преступления, что подчеркивает необходимость исторической и юридической оценки действий оккупантов и их соратников. Этот шаг является частью более широкого процесса учета и осуждения нацистских преступлений, совершенных на территории бывшего Советского Союза.
Ранее суд признал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в Калмыкии геноцидом.
До этого суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Карачаево-Черкесии геноцидом.
В декабре Верховный суд Кабардино-Балкарии признал геноцидом преступления, совершенные нацистскими оккупантами на территории республики, в отношении не менее 4241 человека.