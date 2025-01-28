Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Суд признал геноцидом преступления немецких захватчиков в Карачаево-Черкесии
Преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Карачаево-Черкесии признаны геноцидом по решению суда, сообщил Следственный комитет России.
Следствие основывалось на результатах изучения архивных документов, показаний свидетелей и воспоминаний очевидцев, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе изучения материалов о злодеяниях фашистов на территории Черкесской и Карачаевской автономных областей Ставропольского края установлены факты жестокого обращения с мирным населением.
Захватчики проводили чудовищные пытки, не оказывали медицинской помощи и создавали невыносимые условия жизни. За любые проявления неповиновения применялись карательные меры, нанесен огромный ущерб хозяйству и инфраструктуре региона. Разрушены жилые дома, предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Собранные данные подтверждают бесчеловечный план гитлеровцев по истреблению советского народа.
В декабре Верховный суд Кабардино-Балкарии признал геноцидом преступления, совершенные нацистскими оккупантами на территории республики в годы Великой Отечественной войны, в отношении не менее 4241 человека.