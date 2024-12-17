У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Кабардино-Балкарии
Суд признал геноцидом нацистские преступления в Кабардино-Балкарии в годы войны
Верховный суд Кабардино-Балкарии признал геноцидом преступления, совершенные нацистскими оккупантами на территории республики в годы Великой Отечественной войны, в отношении не менее 4241 человека.
Верховный суд Кабардино-Балкарии признал геноцидом преступления, совершенные нацистскими оккупационными войсками и их пособниками на территории Кабардино-Балкарской автономной ССР в годы Великой Отечественной войны.
Как передает ТАСС, это решение было принято в отношении преступлений, совершенных в период 1941–1945 годов. Суд рассмотрел как установленные, так и вновь выявленные случаи, которые касались как мирного населения, так и военнопленных.
Общее количество жертв, согласно решению суда, составляет не менее 2 тыс. 188 человек из числа мирного населения и 2 тыс. 53 военнопленных. Верховный суд классифицировал эти преступления как военные преступления и преступления против человечности. Судья отметила, что данный вердикт является фактом, имеющим юридическое значение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура потребовала признать геноцидом преступления нацистов в Кабардино-Балкарской Республике. Также ранее сообщалось, что действия фашистской Германии на территории Донецкой народной республики в годы Великой Отечественной войны признаны геноцидом.