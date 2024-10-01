Действия фашистской Германии в ДНР в годы ВОВ признаны геноцидом

Tекст: Вера Басилая

Верховный суд Донецкой народной республики признал действия фашистской Германии в регионе в годы Великой Отечественной войны геноцидом, в рамках дела были рассмотрены акты территориальных комиссий, которые зафиксировали большое количество преступлений, включая пытки и массовые убийства, передает ТАСС.

По данным следствия, в городе Сталине, ныне Донецк, нацистами было убито и замучено более 180 тыс.человек. В Мариуполе жертвами стали свыше 86 тыс. мирных граждан и военнопленных, а в Горловском и Красноармейском районах пострадали по 14 тыс. советских граждан. В Константиновском и Селезовском районах было уничтожено по 13 тыс. человек.

В других населенных пунктах также отмечены массовые жертвы: в Артемовске, Часовом Яре, Чистяковском и Харцизском районах – по 7 тыс. человек, а в городе Краматорске – не менее 6 тыс. мирных граждан. Прокурор ДНР Андрей Спивак подчеркнул в ходе прений, что преступления фашистов носили массовый и систематический характер.

Ранее ФСБ по ДНР раскрыла материалы расследования преступлений немецких захватчиков, совершенных в 1941–1943 годах на шахте 4/4-бис в Сталино (прежнее наименование Донецка).

До этого преступления нацистов в Тульской области в годы войны признаны геноцидом.