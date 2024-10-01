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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    18 комментариев
    1 октября 2024, 12:16 • Новости дня

    Действия фашистской Германии в ДНР в годы ВОВ признаны геноцидом

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд ДНР признал действия фашистов в регионе в годы Великой Отечественной войны геноцидом, указав на массовые убийства и пытки мирных граждан и военнопленных.

    Верховный суд Донецкой народной республики признал действия фашистской Германии в регионе в годы Великой Отечественной войны геноцидом, в рамках дела были рассмотрены акты территориальных комиссий, которые зафиксировали большое количество преступлений, включая пытки и массовые убийства, передает ТАСС.

    По данным следствия, в городе Сталине, ныне Донецк, нацистами было убито и замучено более 180 тыс.человек. В Мариуполе жертвами стали свыше 86 тыс. мирных граждан и военнопленных, а в Горловском и Красноармейском районах пострадали по 14 тыс. советских граждан. В Константиновском и Селезовском районах было уничтожено по 13 тыс. человек.

    В других населенных пунктах также отмечены массовые жертвы: в Артемовске, Часовом Яре, Чистяковском и Харцизском районах – по 7 тыс. человек, а в городе Краматорске – не менее 6 тыс. мирных граждан. Прокурор ДНР Андрей Спивак подчеркнул в ходе прений, что преступления фашистов носили массовый и систематический характер.

    Ранее ФСБ по ДНР раскрыла материалы расследования преступлений немецких захватчиков, совершенных в 1941–1943 годах на шахте 4/4-бис в Сталино (прежнее наименование Донецка).

    До этого преступления нацистов в Тульской области в годы войны признаны геноцидом.

    30 сентября 2024, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

    Путин поблагодарил россиян за восстановление Донбасса и Новороссии

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Президент Путин поздравил граждан с этим событием, подчеркнув его судьбоносный характер. Он отметил, что путь к этому дню был долгим и непростым, особенно для жителей регионов, подвергавшихся обстрелам и блокаде, отмечается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии сопротивлялись вооруженному перевороту в Киеве и неонацистской диктатуре, которая стремилась оторвать их от исторической Родины. По его словам, Россия не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

    Президент обратился к жителям присоединившихся регионов, поблагодарив их за стойкость и решительность. «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», – сказал Путин. Он отметил, что совместными усилиями они защищают будущее своих детей и внуков, а также память о предках.

    На освобожденных территориях ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры, строительству жилых домов, больниц и школ. В этой работе участвуют все российские регионы, бизнес-сообщество, волонтеры и общественные организации. Президент выразил благодарность всем за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что все цели будут достигнуты.

    30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны.

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    30 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин по видеосвязи открыл восстановленные объекты в Донбассе и Новороссии

    Путин открыл объекты в Донбассе и Новороссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день воссоединения Донбасса и Новороссии принял участие в открытии восстановленных объектов, связавшись с регионами по видеосвязи из подмосковной резиденции.

    Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Донбассе и Новороссии по случаю годовщины их воссоединения с Россией, передает ТАСС.

    Он вышел на видеосвязь с регионами из своей резиденции в Подмосковье.

    «Россия последовательно выполняет планы по восстановлению тысяч объектов в этих регионах и выразил уверенность, что программа будет исполнена полностью», – заявил президент.

    «Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающие территории. Знаю, что работа проведена, действительно, большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин.

    «Общая цель – создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родиной», – добавил глава государства.

    Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    29 сентября 2024, 02:52 • Новости дня
    БПЛА с кассетным боеприпасом сбили над Луганском

    Tекст: Антон Антонов

    Над Луганском силами ПВО сбит украинский беспилотник с кассетным боеприпасом, сообщают информационные агентства.

    Как рассказали в силовых структурах, «БПЛА был с боеприпасом кассетного типа», передает РИА «Новости».

    Напомним, Киев получает кассетные боеприпасы от США. Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне также хотели начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов на Украину, но Белый дом не согласился.

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    29 сентября 2024, 18:58 • Новости дня
    В ДНР отметили День воссоединения с Россией

    В ДНР прошли торжества ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой Народной Республике по случаю Дня воссоединения с Россией прошли разнообразные мероприятия, включая присягу юнармейцев на Саур-Могиле и вручение первых паспортов в Волновахе.

    В Донецке 74 юнармейца из Шахтерска и Волновахи приняли присягу на Мемориальном комплексе «Саур-Могила», подчеркнув свою приверженность Отчизне.

    В Волновахе 27 сентября более 20 активистов Движения Первых получили свои первые паспорта в рамках программы «Мы – граждане России». Активистка из Волновахи, Дарина Шпаренко, выразила свои эмоции: «Я могу всем пообещать, что никогда не забуду этот день. Для меня это не просто документ, который удостоверяет личность, а официальное доказательство того, что я гражданин России».

    В Донецке, в рамках проекта «Создаем будущее», участники Донецкого регионального отделения МООО «РСО» провели дружеский футбольный матч. Руководитель студенческого педагогического отряда «Мама одобряет», Анастасия Тарнавская, отметила важность спортивных мероприятий: «Это важный день, когда важно показать, что наша молодежь вместе».

    В Макеевке глава муниципального образования провел встречу с молодежью, на которой обсуждались достижения молодежных организаций. В рамках интерактивного мероприятия была собрана карта Российской Федерации, символизирующая единство.

    В Харцызске прошло нравственно-патриотическое мероприятие «Помни их имена», где дети познакомились с историей своего края и прославленными героями.

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    30 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их подвиг

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Донбасса и Новороссии совершили невероятный подвиг. Не сломившись под натиском противника, они сделали свой выбор в пользу России, чем духовно обогатили всю страну, сказал газете ВЗГЛЯД актер Владимир Стеклов. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало восстановлением исторической справедливости. Это важная и по-настоящему масштабная веха, необходимость приближения которой ощущали многие граждане», – сказал Владимир Стеклов, народный артист России, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «При этом жители новых регионов являются настоящими героями. Они выстояли перед невзгодами судьбы. Даже в тяжелые постмайданные годы люди, родившиеся здесь, держались изо всех сил под натиском противника. Они сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их безусловный подвиг», – отмечает он.

    «Еще в первые годы после 2014-го я для себя решил – Россия начинается с Донбасса. Все это время люди демонстрировали небывалую выдержку. Поэтому с вхождением регионов в состав нашей страны мы все обогатились и в духовном плане. Их героизм закалил нас самих», – акцентирует собеседник.

    «И мы не должны забывать об этом. Всем россиянам важно сплотиться и работать на благо того, чтобы наша Родина стала лидирующей по многим направлениям. Не только в области экономики, но и в культурной, духовной сфере. Нам необходимо работать, засучив рукава, бросить усилия на восстановление и развитие в том числе новых территорий», – заключил Стеклов.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером прошел праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

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    30 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Командир «Пятнашки»: Жители новых регионов показывают Украине правильность своего выбора
    Командир «Пятнашки»: Жители новых регионов показывают Украине правильность своего выбора
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Усилия, вкладываемые Россией в развитие четырех субъектов, наглядно демонстрируют, что в стране люди поддерживают друг друга. Более того, украинцы на других территориях понимают, кто на самом деле является оккупантом, сказал газете ВЗГЛЯД командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Новые регионы должны показать жителям территорий, которые до сих пор находятся под контролем ВСУ, что их выбор был правильным. Все усилия, вкладываемые Россией в развитие четырех субъектов, наглядно демонстрируют, что в нашей стране мы поддерживаем друг друга», – сказал Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка», во время концерта «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «Напомню, что связи жителей Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР со знакомыми на Украине до сих пор не оборваны. И они могут передать людям, что мы ждем их. Наша страна готова сказать: «Добро пожаловать!» – отмечает он.

    «Тем более население по ту сторону прекрасно понимает, кто есть кто. Когда российские солдаты входят в тот или иной населенный пункт, местные его не покидают. А вот приближения ВСУ опасаются – из городов, находящихся под их контролем, многие попросту сбегают. Вот и ответ на вопрос: кто является настоящим оккупантом», – заключил Авидзба.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером начался праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

    Напомним, два года назад 30 сентября Путин подписал указ о вхождении новых субъектов в состав страны.

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    30 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Актер Макогон: Спецоперация подарила Донбассу надежду на лучшее будущее
    Актер Макогон: Спецоперация подарила Донбассу надежду на лучшее будущее
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия делает все возможное для восстановления в Донбассе нормального быта людей. Население благодарно стране и верит, что после победы в спецоперации регион будет переживать свои лучшие времена, сказал газете ВЗГЛЯД актер Александр Макогон, уроженец Донецка. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Могу с уверенностью сказать, что СВО подарила жителям Донбасса надежду на то, что постмайданный ужас в скором времени закончится. На протяжении восьми лет люди жили в беспросветном кошмаре. Возвращение в состав России все изменило. Мы почувствовали, что в наших краях наступила «эпоха нормальности», – сказал актер Александр Макогон, уроженец Донецка, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «Мы всегда ощущали себя русскими. Конечно, постсоветские десятилетия приучили нас жить под украинским флагом, но в глубине души каждый понимал, что это не наша Родина. Когда же в Киеве произошел переворот, мы нашли в себе силы сказать решительное «нет» чуждой идеологии. Наши пути разошлись, и мы благодарны, что Москва нас поддержала», – вспоминает он.

    «Несмотря на то что я много лет живу в Москве, о Донбассе всегда вспоминаю с невероятной гордостью и благодарностью к своим согражданам, сумевшим совершить подвиг во имя воссоединения наших земель. Кстати, в Донецке до сих пор живет моя мама, поэтому развитие и восстановление новых регионов для меня особенно важно», – рассуждает собеседник.

    «Конечно, не все в социальной и бытовой сферах получается исправить быстро. Но мы видим, с какой заботой к территориям относятся в России. Уверен, Донбасс еще сумеет поразить всех своей красотой и благоустройством после победы страны в спецоперации. Пока же мы прикладываем максимум усилий, чтобы ее приблизить», – замечает актер.

    «Наша семья регулярно помогает ребятам, находящимся на передовой. Так же поступают и многие мои друзья. На наших глазах творится история. Россия становится сильнее, крепче. Мы сплотились вокруг триколора, а значит, все непременно наладится!» – заключил Макогон.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером начался праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!»

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    30 сентября 2024, 14:56 • Новости дня
    ВЦИОМ: 72% россиян одобряют воссоединение с новыми регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство россиян положительно оценивают вхождение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России, согласно данным опроса ВЦИОМ, где 72% респондентов выразили поддержку.

    По данным мониторингового опроса, проведенного ВЦИОМ, 72% россиян поддерживают вхождение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России. Эти цифры остаются на уровне прошлого года, когда также 72% опрошенных выразили одобрение данным событиям. Осведомленность о прошедших референдумах также остается высокой: 92% россиян хорошо знают или слышали о них, в прошлом году этот показатель составлял 91%.

    Положительное отношение россиян объясняется мотивами воссоединения и заботы. В частности, 43% опрошенных считают, что новые территории – это исконно русские земли или что там живут русские люди, составляющие один народ. Еще 18% поддерживают присоединение из-за необходимости защиты жителей этих регионов и облегчения их жизни.

    Отрицательное отношение к присоединению высказали 9% респондентов. Основные аргументы против включают продолжающиеся военные действия и то, что рассматриваемые территории были ранее частью другого государства.

    В опросе 24 сентября 2024 года приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

    Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией

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    30 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Член ОП: У российских граждан сформировано чувство общности с Донбассом и Новороссией

    Чен ОП Малькевич: Люди, поддерживающие воссоединение России с новыми регионами, готовы помогать бойцам на фронте

    Член ОП: У российских граждан сформировано чувство общности с Донбассом и Новороссией
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Люди, поддерживающие воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, отличаются неравнодушием и заинтересованностью в лучшей судьбе страны, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее на основе данных ВЦИОМ стало известно, что 72% граждан одобряют воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

    «Наши противники пытаются интенсифицировать количество информационных атак против Москвы. Не исключаю, что часть населения до сих пор остается под влиянием западной пропаганды, но это число стремительно уменьшается», – сказал Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

    «Между тем граждане, приветствующие воссоединение нашей страны с историческими территориями, отличаются особым неравнодушием. Эти люди искренне заинтересованы в развитии и укреплении России, они с увлечением и пониманием читают новости о происходящих на полях СВО событиях. И не сомневаюсь в том, что они готовы помочь ребятам, находящимся на передовой», – отмечает он.

    «Как правило, их поддержка объясняется двумя факторами. Первый – граждане осознают, что Донбасс и Новороссия являются исконно русскими землями. У них уже сформировано чувство общности народа. Второй – простая забота о жителях данных территорий», – дополняет собеседник.

    «То есть в большинстве своем россияне имеют сильную эмоциональную и историческую вовлеченность с точки зрения оценки воссоединения новых регионов с нашей страной. Между тем мирная жизнь постепенно возвращается в Донбасс и Новороссию. Эти территории обладают колоссальными экономическими потенциалами, а наш президент уделяет их развитию приоритетное внимание», – заключил Малькевич.

    Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об уровне поддержки россиян вхождения в состав страны четырех новых регионов. Так, по данным опроса, более 72% граждан одобряют воссоединение с ДНР, ЛНР, а также с Херсонской и Запорожской областями.

    Также сохраняется высокая осведомленность о прошедших в регионах референдумах: около 92% жителей страны хорошо знают или слышали об этих мероприятиях. Положительное отношение к данным событиям люди объясняют целым рядом факторов.

    В частности, 43% опрошенных считают, что новые территории – это исконно российские земли или что там живут русские люди, составляющие с ними один народ. Еще 18% поддерживают присоединение из-за необходимости защиты жителей этих регионов и облегчения их жизни.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    Коментарии (0)
    30 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт оценила благополучие жителей Донбасса и Новороссии как высшую ценность

    Политолог Кислицына: За словами «Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе» стоит масштабная работа

    Эксперт оценила благополучие жителей Донбасса и Новороссии как высшую ценность
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    За словами о том, что Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе, стоит масштабная и комплексная работа. Сделано многое, но предстоит сделать не меньше. Среди приоритетов – восстановление инфраструктуры, решение логистических задач, развитие медицины и образования, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей с Россией.

    «День воссоединения регионов Донбасса и Новороссии с Россией – это про благополучие людей как высшую ценность, которая лежит в основе современной президентской политики. Владимир Путин не раз подчеркивал вынужденный характер СВО – решение принято из-за необходимости защитить жителей от угрозы со стороны украинских националистов, дискриминации по языковому и культурному признаку», – отметила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    «Результатом становится постепенная нормализация жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, обеспечение чувства безопасности наших сограждан. В регионах активно идут интеграционные процессы при участии субъектов Российской Федерации, крупного и малого бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий, неравнодушных граждан», – добавила она.

    «Ставка сделана и на экономическое развитие, и на социальную сферу, и на создание фактически с нуля всей необходимой инфраструктуры. Магистральная задача заключается в том, чтобы обеспечить в Донбассе и Новороссии общероссийский уровень жизни», – акцентировала политолог.

    Кислицына напомнила, что по поручению президента реализуется федеральная программа социально-экономического развития воссоединившихся регионов, а также уделяется внимание разработке мастер-планов территорий, стимулированию к развитию туристического сектора, обеспечению всех необходимых для нормальной жизни условий.

    «На улицах российских городов в честь праздничной даты появились билборды с надписью о том, что Россия, Новороссия и Донбасс навсегда вместе. За этим эмоциональным тезисом стоит масштабная и комплексная работа, в которую вовлечено множество участников. Сделано многое, но на пути интеграции предстоит сделать не меньше. Среди приоритетов на ближайшую и среднесрочную перспективу – восстановление и строительство инфраструктуры, решение логистических задач, развитие медицины и образования», – перечислила спикер.

    Эксперт ЭИСИ также указала на реакцию жителей Донбасса и Новороссии на ситуацию в Курском приграничье. «Стремление граждан помогать друг другу в сложные моменты – значимый индикатор единства российского народа, в основе которого лежат общие ценности и деятельный патриотизм», – отметила политолог.

    «Поддержка курян жителями Донбасса и Новороссии, забота населения разных регионов страны о соотечественниках, которую проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, – это сюжеты, которые очень ярко иллюстрируют фразу «мы вместе». Соучастие, сопереживание, содействие – ценностные качества, которые объединяют граждан России в важнейшие для страны периоды», – заключила Кислицына.

    Напомним, 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей с Россией. Владимир Путин назвал это событие судьбоносным. «Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии», – сказал президент России в видеообращении в честь праздника, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность, а также за сохранение исторической памяти и любовь к Отечеству. По его словам, они выступили против госпереворота в Киеве и «дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России».

    Путин подчеркнул, что Москва не оставила своих соотечественников, несмотря на давление со стороны западных элит, которые, по его мнению, превратили Украину в колонию и военный плацдарм. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий подтвердило необходимость специальной военной операции, имеющей освободительный характер.

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    30 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал безопасность в Донбассе приоритетной задачей

    Путин заявил, что безопасность в Донбассе и Новороссии является основной задачей

    Tекст: Вера Басилая

    Приоритетом остается обеспечение безопасности в Донбассе и Новороссии, однако решения социальных вопросов будут осуществляться без промедления, заявил президент России Владимир Путин на открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии.

    «Самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Это задача номер один. Но мы не будем откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов. Будем делать это прямо сейчас», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин в день воссоединения Донбасса и Новороссии принял участие в открытии восстановленных объектов, связавшись с регионами по видеосвязи из подмосковной резиденции.

    Также Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией.

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    30 сентября 2024, 20:14 • Новости дня
    В Москве прошла премьера фильма о жизни ДНР и воссоединении с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    На площадке Красный Октябрь в Москве состоялся показ документального фильма «Донбасс – русская земля. Путь домой» режиссера Василия Цимбала, посвященного жизни Донецкой народной республики с момента образования территории до наших дней.

    На мероприятии, прошедшем в рамках проекта «Знание.Кино», эксперты и гости обсудили значимость воссоединения исторических территорий с Россией и его влияние на жизнь людей и геополитическое положение страны, сообщается на сайте Российского общества «Знание».

    Документальный цикл насчитывает пять серий и содержит уникальные архивные кадры и кинохронику, ранее нигде не публиковавшиеся. Внимание зрителей было сосредоточено на вопросах восстановления инфраструктуры, роли волонтеров и сохранения культуры ДНР.

    Режиссер Василий Цимбал отметил историческую значимость воспроизведенных архивных материалов. «Я счастлив, что сегодня, в сердце нашей Родины, мы можем показать этот фильм, потому что возвращение исторически российских территорий – знаковое событие», – сказал он.

    Каждая серия отображает определенный исторический период, отметил режиссер. «Кадры 1950-х – начала 1960-х годов стали частью нашей картины, и сегодня, благодаря таким важным находкам, у всех желающих есть возможность познакомиться с историей развития шахтерского края, который вопреки всему вернулся домой, в Россию», – подчеркнул Цимбал.

    В обсуждении приняли участие председатель Общественного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков, телеведущий и военный корреспондент Андрей Афанасьев, а также полковник Александр Головашкин.

    Кинопоказы в рамках проекта «Знание.Кино» проходят по всей России, включая такие площадки, как Университет науки и технологий МИСИС и детский лагерь «Артек». Показ фильма планируется до конца октября по всей стране, а расписание мероприятий доступно в Telegram-канале проекта.

    Изменения в жизни новых регионов после воссоединения с Россией также обсуждали 26 сентября в бизнес-центре АРМА в рамках проекта «Знание.Государство». С приветственным словом к участникам встречи, организованной Российским обществом «Знание», обратился глава ДНР Денис Пушилин.

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    30 сентября 2024, 20:59 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» отметили годовщину воссоединения новых регионов с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на Красной площади прошел концерт-митинг, посвященный годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Среди гостей концерта были участники программы «Время героев».

    Председатель Народного совета ДНР Артем Жога выступил с речью, в которой подчеркнул, что у каждого свой фронт, и теперь у участников программы он особый.

    «Наш фронт впереди! Мы готовы выполнять задачи там, куда пошлет нас Родина, и где мы будем нужны в тот момент и в тот час, когда понадобится наша помощь. Сейчас мы получаем огромную базу знаний, которая вместе с военным опытом будет служить на благо нашей Родины!» – сказал Жога, его слова приводит Telegram-канал программы «Время героев».

    Герой России Владислав Головин в своем выступлении акцентировал внимание на том, что его будущий карьерный путь будет определяться интересами страны. «Мы люди военные. Как Родина прикажет, так оно и будет. У нас в уставе так определено. Несомненно, приказ мы выполним. Все наши усилия будут направлены только на укрепление позиций нашей страны на мировой арене», – отметил он.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов». Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее актер Александр Макогон, уроженец Донецка, в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что Россия делает все возможное для восстановления в Донбассе нормального быта людей. Население благодарно стране и верит, что после победы в спецоперации регион будет переживать свои лучшие времена, отметил Макогон.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

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    30 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин похвалил военных на передовой и гражданских специалистов в новых регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил мужество военных и самоотверженность гражданских специалистов, работающих в опасных условиях в Донбассе и Новороссии.

    В ходе церемонии открытия новых социальных объектов в новых регионах, Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, а также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих – всех, кто честно выполняет свой долг, порой в очень сложных, опасных условиях, помогает шаг за шагом восстановить, наладить мирную созидательную жизнь в Новороссии и Донбассе», – сказал президент.

    Ранее Путин в видеопоздравлении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

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    30 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Глава Минстроя рассказал о задачах интеграции Донбасса и Новороссии

    Глава Минстроя Файзуллин рассказал о задачах интеграции Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России активно работает над восстановлением и строительством жилья и инфраструктуры в Донбассе и Новороссии с целью улучшить качество жизни людей в этих регионах, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

    «Минстрой является координатором всех выполняемых работ в новых регионах. Это не только восстановление разрушенных объектов, но и полностью вопросы социально-экономического развития и строительство новых объектов. Вся наша работа направлена на одно – значительное улучшение качества жизни людей, кто живет там», – сказал он в интервью, опубликованном Херсонским агентством новостей.

    Файзуллин отметил, что с начала работ были обследованы и восстановлены социальные объекты, жилые дома и коммунальная инфраструктура, которые нуждались в незамедлительном ремонте. Специалисты регулярно проводят обследования населенных пунктов и актуализируют базу объектов. Главной целью программы, утвержденной по поручению президента России, является достижение среднероссийских показателей качества жизни в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях к 2030 году, подчеркнул министр.

    Глава Минстроя также рассказал, что ведомство координирует исполнение программ комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья в новых регионах. Он добавил, что в настоящее время ведомство находится на финальной стадии утверждения нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который будет включать мероприятия для всех четырех новых субъектов, как и для других регионов страны. «Интеграция – длительный процесс, но Министерство активно работает, чтобы его завершить как можно скорее, сделать жизнь людей лучше и проще», – отметил министр.

    В новых регионах России за два года построили и восстановили более 21 тыс. объектов, включая жилье и социальную инфраструктуру, сообщил Файзуллин. По его словам, ключевую роль в этих работах сыграли 29 госкомпаний, 82 субъекта и 402 подрядные организации. С начала проекта было построено и восстановлено более 21 тыс. объектов, включая 663 объекта инфраструктуры и 86 административных зданий.

    Среди значимых проектов министр отметил открытие современного Перинатального центра в Донецке и многопрофильной больницы в Новопсковском районе ЛНР, а также реконструкцию Правительственного квартала в Геническе. Также успешно реализуется программа по созданию комфортной городской среды, в рамках которой обустроено 52 городских пространства и благоустроено 29 территорий. «На конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году подано 24 заявки, 11 из них стали победителями», – добавил он.

    Для комфорта граждан открываются многофункциональные центры. Кроме того, создана Свободная экономическая зона, которая является значимым инструментом для поддержки бизнеса, разработана и реализуется соответствующая госпрограмма.

    Говоря о состоянии коммунальных сетей в новых регионах, Файзуллин подчеркнул, что модернизация коммунальной инфраструктуры является приоритетной задачей, и на сегодняшний день работы проведены на 11 тыс. объектах. В ДНР и ЛНР готовность коммунальных объектов к отопительному сезону составляет 95%, в Херсонской и Запорожской областях – чуть ниже. Также создано 161 аварийно-восстановительная бригада с участием 795 специалистов.

    В сфере жилищного строительства запущена программа по увеличению объемов внебюджетного строительства, сообщил министр. Определены около 350 земельных участков, завершено строительство первых жилых домов. В настоящее время 20 застройщиков работают на 29 объектах в разных регионах, и уже введена льготная ипотека под 2%.

    Файзуллин отметил наличие сильной научной и образовательной базы в регионах, которую активно возрождают. Эксперты из этих регионов вошли в финал Международного строительного чемпионата, а на базе подведомственных организаций созданы учебные центры для обучения специалистов и переподготовки кадров.

    «Работа по подготовке кадров будет продолжаться, а сама система будет совершенствоваться, чтобы удовлетворять все возникающие кадровые потребности», – сказал министр.

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