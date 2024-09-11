Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Преступления нацистов в Тульской области в годы войны признаны геноцидом
Тульский областной суд признал геноцидом советского народа преступления нацистов, совершенные в регионе во время Великой Отечественной войны. Такое решение принято на итоговом выездном заседании, организованном в Зале Славы в Государственном музее оружия.
Суд признал геноцидом национальных, этнических и расовых групп установленные и вновь выявленные преступления на территории оккупированной в годы войны территории Тульской области в отношении не менее 15 630 советских граждан, передает ТАСС.
Ранее преступления нацистов были признаны геноцидом в Карелии.