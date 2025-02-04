Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной в Калмыкии

Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.0 комментариев
Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.0 комментариев
Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.21 комментарий
Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.29 комментариев
Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США
В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС.
«Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.
Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.
Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.
Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.
Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА «Новости». Поводом для ее обращения стали юридические преследования во Франции, связанные с ее утверждениями о том, что супруга Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.
Адвокат написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Рей попросила политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого. Однако он не уточнил, подан ли официальный запрос и в какое ведомство. По его словам, Рей на протяжении трех лет проводила расследование, проверяя официальную биографию Брижит Тронье, супруги президента Франции.
Рей представила результаты своего расследования в виде видео и в публикациях на Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она сейчас находится под судебным преследованием в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде. По словам адвоката, обвинения против нее «сфабрикованы» и включают ложные показания, данные против нее родственниками Брижит Макрон.
Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.
Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.
Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».
«Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.
По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.
Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.
Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.
МИД заявил о готовности России к переговорам по Украине при решении проблемы нелегитимности Зеленского
«Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», – приводит слова Полищука ТАСС.
Полищук заявил, что обсуждение может проходить на основе стамбульского документа 2022 года. Этот документ предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в нем говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на территории Украины. Должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД.
Полищук подчеркнул, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты. В частности, речь идет о нелегитимности Зеленского и его указе о запрете переговоров с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной стартовали в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений . После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений.
Президент России Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность. Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.
Участник программы «Время героев» Сергиенко назначен замминистра строительства Новгородской области
Как сообщается в Telegram-канале программы «Время героев», Сергиенко в мае прошлого года стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Сергиенко отметил, что программа предоставляет возможность защитникам России продолжать служить на государственной гражданской службе. Он подчеркнул значимость образовательных модулей, где участники перенимают опыт ведущих управленцев страны.
Среди наставников Сергиенко был губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Мы еженедельно встречались и обсуждали этапы стажировки», – рассказал Сергиенко, выразив благодарность Никитину за внимание и опыт.
На новой должности заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области Николай Сергиенко планирует сосредоточиться на создании социально значимых объектов и реализации федеральных проектов, которые положительно скажутся на уровне жизни жителей.
«Рад стать частью команды Новгородской области, благодарен руководству региона за доверие», – заявил Николай Сергиенко.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил Сергиенко с назначением, отметив позитивные темпы роста строительной сферы в регионе.
«Вопросов, требующих грамотных решений, еще достаточно, есть и проблемные объекты. Вам поручены серьезные направления, которым нужен особый контроль. Рад, что вы теперь в нашей команде, желаю вам успехов», – обратился губернатор к Николаю Сергиенко.
Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. За годы военной службы прошел путь от командира взвода до командира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, а также медалью Суворова и медалью «За отвагу».
Ранее кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».
Также участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.
После участия в программе «Время героев» кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.
Карлсен предложил главе Международной шахматной федерации Дворковичу уйти в отставку
Причиной стали разногласия между FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен. Сторонам не удалось достигнуть соглашения о сотрудничестве. Карлсен утверждает, что шахматистам угрожали отстранением от участия в чемпионатах мира, если они выберут Freestyle Chess Tour, передает РИА «Новости».
Карлсен опубликовал текст переписки Дворковича с его отцом, где президент FIDE, убеждая шахматиста «сыграть в рапид и блиц в Нью-Йорке», обещал, что игроки не будут затронуты спорами, и смогут сами решать, где выступать, без страха санкций.
«Принуждения игроков, злоупотребления властью и невыполненные обещания», – заявил Карлсен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Он заявил: «Позже в тот же день вы добавили: «Я уйду в отставку, если совет FIDE подорвет мои слова».
«Заставив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» – спросил Карлсен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Карлсен объявил о решении больше не участвовать в турнирах под эгидой FIDE после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.
Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за ухудшения обстановки
Как пишет Kyiv Post, многие солдаты из этой страны завершили свои контракты и покинули Украину, а некоторые даже попытались досрочно расторгнуть свои договоры, передает ТАСС.
В качестве примера ситуации газета приводит рассказ одного из командиров роты, в которой служили колумбийские наемники. Офицер сообщил, что ранее в подразделении из 80 человек служило 20 колумбийцев, но на момент публикации ни одного из них не осталось.
Точные данные о числе колумбийских наемников в украинской армии не приводятся. Однако, по разным оценкам, количество солдат из Колумбии в рядах ВСУ варьировалось от нескольких сотен до 2 тыс. человек.
В пятницу The Guardian сообщала, что украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте.
До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что психологическая подготовка мобилизованных в украинские войска «оставляет желать лучшего».
Посол Андреев сообщил об отказе Польши признавать ряд объектов собственностью России
«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока не известно», – приводит слова Андреева РИА «Новости».
В феврале 2022 года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала банковские счета посольства и торгпредства России, якобы подозревая использование средств для финансирования терроризма.
Позже власти Польши заняли здание, которое принадлежало российской дипломатической миссии. Также сообщалось об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой.
В апреле 2023 года польские власти, при поддержке полиции, ворвались в школу при российском посольстве в Варшаве, взломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Польша объявила о решении закрыть генеральное консульство России в Познани. Польша также грозит закрыть все российские консульства. В ответ Россия закрыла польское генеральное консульство в Петербурге.
Генсек НАТО Рютте сообщил о секретной тактике переговоров по украинскому кризису
Рютте отметил, что прямое участие России в переговорах является важным элементом мирного урегулирования украинского кризиса. Он сказал, что у НАТО есть стратегия по переговорам об урегулировании украинского конфликта, которая пока держится втайне, так как «мы не хотим раскрывать Путину все карты», пишет Newsweek.
В понедельник Служба внешней разведки сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.
Ранее американский обозреватель Тэд Снайдер счел, что Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.
Германский политолог Рар: Для Трампа война – это бизнес, а Шольц руководствуется моралью
«Олаф Шольц, который подверг критике предложение Дональда Трампа, размышлял как представитель либеральных элит Европы», – отметил германский политолог Александр Рар. Он указал на отличие позиций политиков. Так, американский президент считает, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», и Украина должна расплачиваться своими ресурсами за предоставленную в будущем военную помощь, уточнил собеседник.
«Для Трампа война – это бизнес. США желают получить материальную выгоду от поддержки Киева. Тем более что в успех украинской стороны в Вашингтоне уже не верят», – детализировал эксперт. «Между тем канцлер ФРГ руководствуется моралью. Украина, по его мнению, «защищает свободу Европы», и поэтому должна быть вооружена бесплатно», – продолжил спикер. Рар отметил, что в Европе – в отличие от Штатов – «наивно верят в возможную победу Киева».
Иной точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он напомнил, что ФРГ продолжает занимать первое место среди стран ЕС и Британии по объему поддержки, направляемой Украине.
«Учитывая масштабы направляемых Берлином средств, а также подписанный им и Киевом в феврале прошлого года договор о гарантиях безопасности, неудивительно, что власти Германии и сами заинтересованы в редкоземельных металлах Украины, играющих значительную роль в производстве военной продукции», – отметил эксперт.
«ФРГ, вероятно, будет играть ключевую роль в восстановлении страны после конфликта. Поэтому Берлин, разумеется, заинтересован в сохранении этих драгоценных ресурсов за Киевом», – заключил Кузьмин.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике президента США Дональда Трампа за требование поставок металлов от Украины в обмен на помощь. По его мнению, такая позиция американского лидера является «крайне эгоистичной и эгоцентричной».
Немецкий политик считает, что ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после завершения текущего конфликта. «Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Киев сможет финансировать свою реконструкцию», – пояснил Шольц.
Напомним, в понедельник Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. Как пишет The Hill, неясно, касается ли заявление американского президента таких минералов, как литий и титан, запасы которых у Украины «значительны».
Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Отмечается, что совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.
Владимир Зеленский уже предлагал Вашингтону доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы». В Верховной раде подчеркивали, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Депутат Максим Бужанский указывал, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.
Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».
Эксперт: Заморозка средств для АЭС «Аккую» демонстрирует превосходство «Росатома» над западными конкурентами
«Запад старается бить по тем российским компаниям, которые максимально встроены в международное разделение труда. Так оппоненты хотят не только создать нам проблемы, но и оказать влияние на международные отношения. При этом арест средств может вызвать срыв сроков строительства АЭС, чего они, впрочем, и добиваются», – сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.
«Но «Аккую» будет достроена в любом случае. У «Росатома» огромный пакет проектов – в Бангладеш, Египте, Китае, Индии, а также достаточно ресурсов, чтобы компенсировать замороженные в JPMorgan средства», – подчеркнул спикер.
По его словам, возводимая российскими специалистами АЭС рассматривается как осевой проект для турецкой энергетики. «У страны нет собственных нефти и газа, и важнейший вызов для Анкары – сбалансировать потребление электроэнергии с производством. Государство идет по пути активной урбанизации, развития промышленности, потому энергоресурсы крайне важны», – напомнил собеседник.
Он добавил, что западные поставщики, в частности американская Westinghouse, полностью проиграли «Росатому»: раньше предполагалось, что он строит «Аккую», а следующие объекты – «Синоп» и «Стамбул» – возводят другие подрядчики, среди которых французская Оrano S.A. или японская Hitachi. Однако Эрдоган уже сказал, что российская компания будет создавать все объекты в стране, отметил эксперт.
«Темпы и качество, с которыми сейчас строятся блоки АЭС, наглядно демонстрируют возможности нашей атомной корпорации в ядерной сфере. Она имеет все компетенции и реализует их на практике. «Аккую» – первая станция, которая будет сделана по принципу «строй, владей и утилизируй». То есть «Росатом» берет на себя не только возведение станции, но и ее эксплуатацию на протяжении всего срока жизни, с дальнейшим доведением объекта до уровня так называемой зеленой площадки – полной деактивации», – сказал Анпилогов.
«Российская компания смогла доказать свою компетентность и востребованность на турецком рынке. В итоге «Росатом» вышел победителем. И эта попытка сейчас мелко и подленько воздействовать на дальнейшую судьбу проекта показывает, что каких-то других аргументов у западной стороны просто нет», – продолжил аналитик.
Если заморозка этих средств окажется не единичным случаем, то компании придется задуматься, как избегать подобных сценариев, считает он. «Росатом» строит энергоблоки на АЭС в венгерском городе Пакш, а это территория Евросоюза, и там могут быть введены любые санкции. Будущее проекта в некотором роде зависит от позиции Будапешта. Да и в других странах у США есть возможности задействовать свои финансовые рычаги. Так что нам необходимо иметь альтернативные варианты, которые не будут замыкаться на западные банки», – рассуждает Анпилогов.
По его мнению, теперь «Росатом совместно с турецкими партнерами постарается вызволить эти деньги. «Анкара уже пошла на пикировку с США, чтобы купить у России зенитные ракетные комплексы С-400. Так что у них есть опыт отстаивания своих интересов», – заключил он.
Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.
АЭС «Аккую» – первый атомный проект в Турции, реализуемый российской госкорпорацией «Росатом». Он включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1200 МВт каждый. Согласно изначальному плану, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году.
Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».
В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по подземному командному пункту ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка». Сообщается, что был атакован командный пункт оперативно-тактической группировки «Курск» в районе Барвинково.
По предварительным данным, потери среди украинских военнослужащих могут достигать до 40 человек. Этот командный пункт использовался подразделением, которое получило приказ на атаку Курской области.
Ранее подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных. Также российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом.
В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.
Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.
Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.
Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.
Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.
Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США
Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.
Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.
Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.
Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.
Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.