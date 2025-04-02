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Стало известно о финальном процессе по признанию геноцида нацистов в СССР
Дронов: Новгородский суд завершит процесс признания нацистского геноцида в СССР 3 апреля
Новгородский областной суд готовится огласить решение о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом народов СССР в ходе Великой Отечественной войны, что станет завершающим этапом в череде подобных процессов в России.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил, что заседание Новгородского областного суда по делу о признании преступлений нацистов геноцидом состоится 3 апреля, передает ТАСС. Это судебное решение завершит серию процессов в российских регионах, касающихся признания нацистского геноцида против советских граждан.
Заседание пройдет в историческом здании Новгородской областной филармонии, где в 1947 году судили 19 военных преступников. Основное внимание будет уделено событиям, произошедшим в регионе во время Великой Отечественной войны. Областной прокурор Сергей Швецов подал заявление в суд, уточнив данные о жертвах геноцида.
По экспертным данным, в период с июля 1941 года по февраль 1944 года Новгородская область потеряла более 309 тыс. человек. Более 169 767 человек были угнаны на принудительные работы, а 186 760 военнопленных Красной армии были уничтожены.
Ранее Архангельский областной суд признал действия немецко-фашистских захватчиков в регионе геноцидом советского народа, включая преступления в Белом, Баренцевом и Карском морях.
Также сообщалось, что суд в Адыгее признал преступления фашистов геноцидом. Суд в Смоленской области признал геноцидом массовые убийства, совершенные фашистами в регионе.