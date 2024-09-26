И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.0 комментариев
Суд признал геноцидом преступления фашистов в Адыгее
Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Республики Адыгея геноцидом советского народа, сообщила пресс-служба СК.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, доказательства, собранные СК, легли в основу решения Верховного суда Адыгеи о признании факта геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков на территории современной Республики Адыгея.
Установлено, что в период оккупации мирное население области подвергалось истязаниям и пыткам, люди не имели возможности эвакуироваться и вынуждены были голодать. Жители сельской местности, пытаясь спасти скот, скрывались с ним в лесах, но при обнаружении расстреливались немцами. Мирных граждан, подозреваемых в связи с партизанами, также расстреливали, пытая перед этим.
Так, одним из многочисленных пострадавших от действий фашистов стал председатель местного колхоза, тело и лицо которого были обезображены. Жертвами подобных зверств становились даже малолетние дети.
Тела повешенных фашистами людей по нескольку дней оставались на видном месте, а затем выбрасывались на скотомогильник. Последствиями пребывания гитлеровцев в регионе стала гибель тысяч людей, разрушенная промышленность, разоренные сельскохозяйственные предприятия, уничтоженные объекты социально-культурного назначения и жилые дома.
Ранее прокуратура Республики Адыгея обратилась в суд с иском о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории республики в годы Великой Отечественной войны.