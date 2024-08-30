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В Адыгее потребовали признать геноцидом преступления нацистов
В Адыгее подали иск о признании геноцидом преступления нацистов
Прокуратура республики Адыгея обратилась в суд с иском о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории республики в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По поручению генпрокурора Игоря Краснова прокурор Адыгеи направил в суд заявление о признании геноцидом массовых убийств, пыток и других преступлений, совершенных нацистами в период оккупации, передает ТАСС.
Как следует из материалов дела, немецко-фашистские захватчики оккупировали Адыгейскую автономную область с августа 1942 года по февраль 1943 года. За это время они подвергли местное население жестоким репрессиям: массовые расстрелы мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, угон трудоспособного населения в Германию, разрушение инфраструктуры и грабежи.
По оценкам историков, в результате действий оккупантов погибло более 5 тыс. человек.
Прокуратура представила суду обширные доказательства, подтверждающие масштабы преступлений нацистов. В числе доказательств – архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания и материалы уголовных дел.
Напомним, 1 августа в Карелии суд признал преступления финских оккупантов геноцидом советского народа.