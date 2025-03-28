Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.8 комментариев
Преступления фашистов в годы ВОВ в Запорожской области признаны геноцидом
Запорожский облсуд признал геноцидом советского народа преступления фашистских захватчиков против мирных жителей региона в годы Великой Отечественной, сообщил Следственный комитет.
В период Великой Отечественной немцы загоняли местных жителей в сараи и сжигали заживо, отбирали детей у матерей, бросали их в ямы живыми и закапывали, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Эту и другую информацию удалось установить в ходе изучения и анализа архивных материалов.
Кроме того, нацисты устраивали концентрационные лагеря, в них советских граждан истязали, родственников арестованных подвергали насилию.
Также в рамках дела проведены следственные действия на месте бывшей «Преславской дифколонии» в Приморском районе Запорожской области. Это был интернат для детей с задержками развития и инвалидов.
В октябре 1941 года немцы замучили и расстреляли там работников и пациентов в возрасте от 15 до 29 лет, также были убиты жители близлежащих деревень. Всего, по архивным данным, жертвами стали 116 человек.
Ранее Архангельский облсуд признал действия немецко-фашистских захватчиков в регионе геноцидом советского народа.