Цены на нефть отреагировали на импортные пошлины Трампа

Нефть подешевела более чем на 2% после введения Трампом новых пошлин

Tекст: Мария Иванова

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 опускалась на 2,31%, до 73,22 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,43%, до 69,97 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка будет установлена на уровне 10%, но для каждой страны тариф будет скорректирован, он составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары компаний.Так, пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%.

Китай уже пообещал контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары.

Эксперты подчеркивают потенциальное негативное влияние пошлин на рост мировой экономики, что, в свою очередь, окажет давление на спрос на нефть.

«Совокупные пошлины в размере 54% на Китай – это жестко. Трудно не заметить, что ранние оценки средневзвешенных пошлин в размере 29% являются крайне негативными для роста (мировой экономики), а значит, и для ожиданий спроса на нефть», – цитирует Bloomberg главу отдела по стратегии сырьевых и углеродных товаров Westpac Banking Corp. Роберта Ренни.