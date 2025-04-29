В первый день марафона Знание.Первые лекции посмотрели 10 млн зрителей

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 10 тыс. школьников и студентов приняли участие в федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в первый день, еще 10 млн человек смотрели лекции онлайн, говорится на сайте общества «Знание».

Марафон прошел в 11 городах, охватив всю страну от Калининграда до Владивостока. На площадках приходилось ставить дополнительные стулья и экраны, чтобы вместить всех желающих.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил лекторов, отметив, что каждый из них – «живой пример, образец для подражания». Особое место в этом году заняли 20 ветеранов Великой Отечественной войны, которые стали главными героями марафона, посвященного 80-летию Победы. По словам Кириенко, ветераны проявили настоящий подвиг, найдя силы встретиться с молодежью.

Сергей Кириенко подчеркнул, что важную роль сыграли участники специальной военной операции, а также Герои Российской Федерации и военные корреспонденты, которые выступили в качестве лекторов. Он отметил, что «по итогам вчерашнего дня 89 процентов участников марафона сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну». Основной эффект марафона – понимание молодежью своей ответственности за Родину и вера в собственные силы.

Кириенко добавил, что программа общества «Знание» к 80-летию Победы не ограничивается одним мероприятием. Уже с середины апреля во всех 89 регионах страны проходят лекции, кинопоказы и экскурсии по историческим местам, связанным с Великой Отечественной войной. К подобным событиям присоединяются губернаторы и руководители крупнейших компаний, приглашая молодежь на объекты промышленного значения.