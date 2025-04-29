КС признал ошибкой отказ в паспорте уроженцу РСФСР

Конституционный суд потребовал пересмотреть дело Карпунина о гражданстве РФ

Tекст: Евгения Караваева

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело уроженца РСФСР Александра Карпунина, которому органы МВД отказали в замене российского паспорта, передает РИА «Новости».

Карпунин, родившийся в Новосибирске, переехал в Германию в 1991 году и получил гражданство этой страны, однако с 1992 года он был поставлен на консульский учет как гражданин СССР, а в 2002 году – как гражданин России.

После достижения 45 лет Карпунин обратился в МВД Барнаула для замены российского паспорта, однако получил отказ на основании отсутствия гражданства РФ из-за проживания за границей и наличия гражданства Германии. Суд первой инстанции признал отказ незаконным и обязал МВД провести повторную проверку, но ее выводы остались прежними, что подтвердили вышестоящие суды.

В постановлении КС отмечается, что гражданство является устойчивой правовой связью между человеком и государством и не может быть прекращено без установленных законом оснований. Суд подчеркнул, что отсутствие сведений в базах данных или наличие иностранного гражданства не являются достаточными причинами для отказа в признании гражданства РФ, если человек был поставлен на консульский учет или документирован паспортом РФ и не совершал противоправных действий против России не менее десяти лет.

КС разъяснил, что оспариваемый пункт закона не противоречит Конституции, и уточнил, что судебные решения по делу Карпунина должны быть пересмотрены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин продлил срок урегулирования иностранцами и лицами без гражданства своего миграционного статуса или выезда из России до 10 сентября, а бывший военнослужащий украинской армии с позывным «Лютик», перешедший на российскую сторону, заявил, что хотел бы получить гражданство России.