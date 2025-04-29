Walmart распорядился возобновить поставки китайских товаров в США

Walmart поручил китайским экспортерам восстановить поставки с компенсацией пошлин

Tекст: Мария Иванова

Китайские экспортеры получили распоряжения от Walmart и других американских ритейлеров возобновить поставки в США, пишет South China Morning Post. При этом расходы, связанные с введенными импортными пошлинами, американские компании согласились покрыть самостоятельно, передает РИА «Новости».

Крупный экспортер офисных товаров из города Нинбо сообщил, что Walmart уведомил его о необходимости увеличить объемы отгрузок, пообещав не перекладывать дополнительные расходы на китайских производителей.

Вице-президент компании рассказал изданию: «Наш давний партнер Walmart сообщил нам, что нужно начать отгружать больше товаров в США, при этом нам не придется нести дополнительные расходы из-за новых тарифов на китайские товары».

Аналогичные требования были направлены другим экспортерам из восточных регионов Китая, в частности, из провинции Цзянсу. Региональный директор Mainetti Пол Тай уточнил, что уведомления о возобновлении заказов начали поступать еще 23 апреля. Он отметил, что после объявления президентом США Дональдом Трампом о взаимных тарифах 2 апреля многие американские импортеры временно приостановили или отменили закупки в Китае. По его словам, объемы заказов в апреле упали более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

В ходе последних шагов торговой войны США ввели дополнительную пошлину 125% на китайские товары, КНР установила симметричный тариф для американских товаров. Также действует отдельная пошлина США в 20% на китайские товары по обвинению Пекина в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

Отметим, на прошлой неделе в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай сейчас избавляется от американских энергоресурсов.