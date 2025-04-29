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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада
    Один из главных русофобов в сенате США изменил свое мнение по поводу урегулирования на Украине
    Глава СВР предостерег от химеры глобального либерализма
    Употребление курятины связали с риском ранней смерти
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия
    Премьер Испании заявил о «внезапной потере» 15 гигаватт энергии
    Дмитриев: Россия имеет сильные позиции и настроена на мир
    Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ
    Офицер ВСУ от имени военных пригрозил киевским властям
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    29 апреля 2025, 08:19 • Новости дня

    Walmart распорядился возобновить поставки китайских товаров в США

    Walmart поручил китайским экспортерам восстановить поставки с компенсацией пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    Крупные американские ритейлеры инициировали возобновление регулярных поставок продукции из Китая, несмотря на новые взаимные торговые пошлины.

    Китайские экспортеры получили распоряжения от Walmart и других американских ритейлеров возобновить поставки в США, пишет South China Morning Post. При этом расходы, связанные с введенными импортными пошлинами, американские компании согласились покрыть самостоятельно, передает РИА «Новости».

    Крупный экспортер офисных товаров из города Нинбо сообщил, что Walmart уведомил его о необходимости увеличить объемы отгрузок, пообещав не перекладывать дополнительные расходы на китайских производителей.

    Вице-президент компании рассказал изданию: «Наш давний партнер Walmart сообщил нам, что нужно начать отгружать больше товаров в США, при этом нам не придется нести дополнительные расходы из-за новых тарифов на китайские товары».

    Аналогичные требования были направлены другим экспортерам из восточных регионов Китая, в частности, из провинции Цзянсу. Региональный директор Mainetti Пол Тай уточнил, что уведомления о возобновлении заказов начали поступать еще 23 апреля. Он отметил, что после объявления президентом США Дональдом Трампом о взаимных тарифах 2 апреля многие американские импортеры временно приостановили или отменили закупки в Китае. По его словам, объемы заказов в апреле упали более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

    В ходе последних шагов торговой войны США ввели дополнительную пошлину 125% на китайские товары, КНР установила симметричный тариф для американских товаров. Также действует отдельная пошлина США в 20% на китайские товары по обвинению Пекина в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

    Отметим, на прошлой неделе в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты.

    Между тем председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай сейчас избавляется от американских энергоресурсов.

    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    28 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» стартовал Открытый диалог о будущем мировой экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве стартовал Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», объединивший представителей из 48 стран для обсуждения новых путей глобального экономического развития.

    Мероприятие впервые проходит в Национальном центре «Россия». Форум открылся 28 апреля и продлится три дня, собрав участников из 48 стран, среди которых – ученые, экономисты, журналисты и представители бизнеса.

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил уникальность события и его значение для формирования новой глобальной экономической платформы.

    В ходе церемонии открытия Орешкин подчеркнул: «Хочу поприветствовать вас сегодня здесь, в Москве, в Национальном центре «Россия». Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву».

    «Мы запустили действительно Открытый диалог, в рамках которого получили около 700 эссе из более чем 100 стран мира. Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», – добавил Максим Орешкин.

    На форум поступило 696 работ из 102 стран, написанных на 18 языках. Среди тем наибольший интерес вызвали инвестиции в человека – 41% эссе, далее идут инвестиции в связанность, технологии и среду. По каждой теме запланированы экспертные питч-сессии.

    Для участия в очном формате приглашены 101 автор и 24 эксперта мирового уровня. В ходе трех дней участники будут обсуждать идеи, направленные на развитие будущего мира и поиск решений глобальных вызовов.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию

    WP: Грэм предложил основать урегулирование на признании территорий России

    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, изменил свою позицию по вопросу урегулирования ситуации на Украине, сообщает газета Washington Post.

    Издание напоминает, что три года назад Грэм выступал за то, чтобы власти США ввели запрет на признание новых регионов в составе России, передает РИА «Новости».

    Теперь сенатор заявил, что хочет подойти к вопросу окончания конфликта «реалистично» и предлагает признать территории российскими. По словам Грэма, такой вариант следует рассматривать при поиске пути к разрешению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми», также сообщалось, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

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    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

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    28 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии

    Глава киевского режима Зеленский назвал предложение о перемирии манипуляцией

    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Зеленский назвал предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае манипуляцией, передает украинское издание «Страна».

    Зеленский потребовал прекратить огонь немедленно и безусловно и не меньше, чем на 30 дней.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие с восьмого по одиннадцатое мая в честь юбилея Победы.

    Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине.

    Эксперты отметили, что перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Ученые из Италии назвали угрожающее онкологией количество курятины

    Ученые из Италии призвали не употреблять более 300 г курятины в неделю

    Ученые из Италии назвали угрожающее онкологией количество курятины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование в Италии выявило рост смертности от рака пищеварительной системы среди любителей куриного мяса, особенно при потреблении свыше 300 г еженедельно, пишет Nutrients.

    Группа исследователей из Национального института гастроэнтерологии в Италии обнаружила связь между регулярным употреблением мяса птицы и ранней смертью от рака пищеварительной системы. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, они проанализировали данные о состоянии здоровья 4869 взрослых людей за 20 лет.

    «Наше исследование показало, что потребление мяса птицы более 300 г в неделю связано со статистически значимым повышением риска смертности от рака пищеварительной системы. Риск выше для мужчин, чем для женщин», – сказано в научной работе.

    Исследователи выявили, что употребляющие более 300 г курятины в неделю на 27% чаще болели и умирали от онкологии ЖКТ по сравнению с группой, употреблявшей 100 г мяса в неделю или меньше.

    Ученые отметили, что исследование нужно продолжать и уточнять, так как не удалось однозначно установить, связано ли увеличение смертности с мясом птицы или с методами его приготовления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об увеличении пятилетней выживаемости пациентов с раком на 9% в России.

    При этом Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» проходит клинические испытания в семи медцентрах.

    В середине апреля газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько яиц можно есть каждый день без вреда для здоровья.

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    28 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о начале перемирия ко Дню Победы вне зависимости от позиции Киева, призвал обращаться к ранее опубликованному заявлению Кремля.

    «Читайте заявление», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    Коментарии (4)
    28 апреля 2025, 22:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ от имени военных пригрозил киевским властям

    Офицер ВСУ пригрозил последствиями для Киева при уступке территорий Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям последствиями, если власти на Украине откажутся от территорий при переговорах с Москвой.

    Заявление Мадяра прозвучало в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук. Офицер подчеркнул, что если власти будут вести переговоры с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу», передает Лента.ру.

    Мадяр также отметил, что после завершения боевых действий около миллиона военных вернется с фронта, где «они не теряли времени зря».

    По его словам, если у военных возникнут вопросы к целостности страны, некоторых представителей власти ожидают «серьезные неприятности».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, однако вернуть полуостров военным путем невозможно.

    Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    28 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

    Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    @ Sergey Bobylev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области и отметил их героизм.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

    «В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

    Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

    «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

    Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

    Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.

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    28 апреля 2025, 18:04 • Новости дня
    В Португалии назвали причину сбоя электросетей

    В Португалии сообщили о сбое электросетей из-за «редкого атмосферного явления»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авария в работе электросетей на Пиренейском полуострове связана с резкими перепадами температур, произошедшими во внутренних районах региона, сообщил португальский оператор электросетей Ren.

    По данным оператора Ren, экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании привели к неполадкам в энергосистеме. Сбои затронули как Испанию, так и Португалию. Восстановление полной работы португальской энергосети может занять до недели, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, теннисные матчи на мадридском «Мастерсе» приостановили во время вторых сетов после массового отключения света, затронувшего районы Испании и Португалии.

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    28 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Конгрессвумэн Грин оценила встречу Трампа и Зеленского двумя словами

    Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский понял, что «все кончено», заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».

    Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.

    Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.

    Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.

    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    28 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ

    Политолог Рар: Новое правительство Германии не станет «подарком» для Москвы

    Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что МИД Германии может возглавить Йохан Вадефуль. Политик выступает за поставки Украине ракет Taurus.

    «Вероятный будущий министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль не будет принципиально отличаться от Анналены Бербок, хотя он более сдержанный и рассудительный политик», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что Вадефуль отвечал за внешнюю политику в парламентской фракции ХДС.

    «Он близок к Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика будет сосредоточена в новом органе, который сейчас создадут – Совете национальной безопасности. Возглавит его канцлер», – рассуждает эксперт.

    По оценкам политолога, новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. «Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза или эскалацией конфликта с России по поводу НАТО и Украины», – указал спикер.

    «Тем не менее можно ожидать, что кабмин будет избегать прямого столкновения с российской стороной на поле боя. Без американцев немцы ни в какую серьезную драку с Москвой не полезут», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым министром иностранных дел Германии в правительстве Фридриха Мерца. Как отмечает телеканал NTV, впервые за 60 лет представитель партии будет курировать МИД.

    Вадефуль на этом посту сменит Анналену Бербок. Ему 62 года, он юрист. С 2017 Вадефуль был заместителем главы парламентской группы по внешней и оборонной политике. Последние годы – ключевой советник Фридриха Мерца по международным вопросам.

    Вадефуль известен своей антироссийской позицией и является одним из ястребов в ХДС в части отношений с Москвой. В интервью Tagesspiegel в 2023 году он выступил за то, чтобы Украине разрешили использовать оружие, поставляемое Германией, в том числе для ударов вглубь территории России.

    Примечательно, что в январе 2025 года политик стал жертвой розыгрыша Вована и Лексуса. Пранкеры позвонили ему от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль в ходе разговора отметил, что ФРГ не сможет отправить военный контингент на украинскую территорию из-за сложных юридических процедур и отсутствия поддержки такого шага со стороны граждан.

    При этом он пообещал собеседнику поставить ВСУ больше оружия, а еще выдал чувствительную информацию насчет передачи дальнобойных ракет Taurus – якобы это может быть возможно «не раньше мая, и то с оглядкой на Трампа».

    Напомним, досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС, занявшему по итогам голосования первое место, и СДПГ (третье место) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер и приведен к присяге новый кабинет министров, предварительно, назначено на 6 мая.

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    28 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ

    Дипломат Долгов: Оказанная помощь северокорейцев в Курской области – это дружественный шаг Пхеньяна

    Долгов объяснил помощь КНДР в освобождении Курской области и неучастие сил ОДКБ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва высоко оценила участие северокорейских военных в боях в Курской области. Это укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в КНДР подтвердили участие своих военных в операции по освобождения Курской области.

    «Северокорейские бойцы участвовали в боях в Курской области в рамках двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ, среди прочего, предполагает содействие друг другу при какой-либо вооруженной агрессии», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Оказанная военная помощь – это дружественный шаг Пхеньяна, ведущий к развитию политических, военных, общественных и других связей России и КНДР. Произошедшее укладывается в парадигму укрепления российско-северокорейских отношений», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, военные КНДР получили бесценный боевой опыт», – считает посол. Отвечая на вопрос, почему в операции принимали участие именно северокорейские военные, а не войска стран ОДКБ, Долгов указал: «Российское руководство принимает те решения, которые считает наиболее уместными для обеспечения интересов страны».

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. По его словам, решение было принято в соответствии с четвертой статьей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

    Лидер КНДР отметил героизм своих военных при разгроме украинских боевиков и анонсировав установку памятника в их честь. Он расценил участие в КТО как священную миссию для укрепления дружбы с Россией. По словам Ким Чен Ына, он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность бойцам корейской народной армии. По его словам, это было сделано «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    «Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично Председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», – говорится в заявлении Путина.

    «Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную», – добавил глава государства. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (32)
    28 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине

    Журналист Хитченс заявил о провокациях НАТО и лжи Запада о ситуации на Украине

    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    @ Benoit Doppagne/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский обозреватель Питер Хитченс из издания Daily Mail подверг резкой критике западную политику и информационную кампанию вокруг событий на Украине, отметив роль провокаций НАТО.

    Автор статьи Питер Хитченс обвинил западные правительства в распространении дезинформации о ситуации на Украине и вокруг России, передает Daily Mail.

    По его словам, масштаб лжи сопоставим лишь с введением в заблуждение при вторжении в Ирак. Он отметил, что обсуждение истинных причин конфликта отсутствует в западных странах, а власти Великобритании не объяснили, зачем поддержали вмешательство.

    Хитченс заявил, что действия НАТО, в том числе продвижение альянса на восток, систематически провоцировали Россию. Он напомнил о заявлении Джорджа Буша в 2008 году о стремлении включить Украину в НАТО, назвав это началом эскалации. По мнению Хитченса, заявления о том, что Россия не была спровоцирована, являются ложью.

    Он также напомнил о событиях 2014 года, когда на Украине был смещен избранный президент, а Запад поддержал эту смену власти.

    Хитченс заявил, что в западной риторике о демократии присутствует избирательность, приводя в пример игнорирование нарушений прав оппозиции в Румынии и Турции.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по Украине возможно только при устранении первопричин конфликта.

    В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО,

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского.

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    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
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